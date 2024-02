A már jelenleg folyamatban lévő együttműködést sajtótájékoztató keretében tették hivatalossá a felek. Köszöntőjében Cser-Palkovics András polgármester elsőként kiemelte, a napokban örömteli esemény történt: a kuratórium egyhangú döntéssel további öt évre meghosszabbította az egyetem rektorának megbízatását. Az Óbudai Egyetem kapcsán elmondta, az intézmény eseménydús éveken van túl: sikerült Fehérváron tartani a GEO-t, valamint az egyetem átvette a Corvinus egykori épületeit, megtartva és tovább fejlesztve a sportközgazdász képzést.

– Ha az utóbbi lépés nem történt volna meg, akkor nem, vagy nem ilyen jelleggel beszélhetnénk a mostani megállapodásról. A képzési struktúra és az együttműködés célja egyrészt, hogy olyan stratégiai partnerek csatlakozzanak ehhez a munkához, amelyek egy-egy területen valami pluszt tudnak adni az egyetemnek, másodsorban pedig, hogy erősítsük a sport és a tudomány kapcsolatát. Egyre inkább fontossá válik az a kérdés, hogy a tudomány hogyan tudja segíteni a sportolókat, vagy adott esetben egy sportolói közösséget, hogyan tudja fejleszteni az utánpótlást. Szeretnénk rávenni az egyébként nagyon tehetséges sportolókat, hogy a sport mellett tanuljanak is. Egyrészt tudjuk, hogy az élsportolói pályafutás nagyon keveseknek adatik meg, nagyon kevesen tudnak olyan egzisztenciára szert tenni, ami az egész életükben automatikusan végigkíséri őket. A sportolói pályafutás után pedig ott van még sok évtized, mikor az ember még ereje teljében még nagyon sok dolgot tud tenni, amihez viszont tudás kell – fogalmazott Cser-Palkovics András.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az Óbudai Egyetem rektora, Kovács Levente úgy fogalmazott: az egyetem mindig is azt tűzte ki célul, hogy Székesfehérvárnak biztos és stabil partnere legyen.

– Ma már az Óbudai Egyetem nemcsak műszaki, hanem gazdasági képzéseket is hirdet Székesfehérváron. A sportfejlesztésekben erőteljes lépéseket tett az elmúlt években az egyetem, ennek eredménye, hogy elindítottunk egy élsportolói programot. Gyakorlatilag egyéni tanrendeket kínáltunk fel, nem kifejezetten az élsportoló, hanem a sportszerető, de komoly eredményeket elérő hallgatók számára. Bármennyire is furcsa, nagyon kötődik a sport a műszaki élethez, mert ma már a műszaki innovációk gyakorlatilag a sportinnovációkban látnak napvilágot. Nem titkolt célunk, hogy a Székesfehérvári Tudományos Innovációs Parkba a sportolással, a sporttudománnyal, teljesítmény-élettannal kapcsolatos műszaki fejlesztéseket is vigyünk – tette hozzá az egyetem rektora.

Arról, hogy a jégkorong akadémia számára milyen lehetőséget tartogat a megállapodás, Fekti István beszélt.

– 2021 júliusától államilag elismert sportakadémiaként, módszertani központként működünk, a jégkorong sportágban egyedüliként rendelkezünk felnőtt bajnokságban szereplő csapattal. Azonban nagyon komoly kritériumrendszer mellett kell összeállítanunk a csapatunkat. Ez azt jelenti, hogy a csapatnak a 75 százaléka U23-as korú játékos kell, hogy legyen, és emellett van még egy U21-es junior korosztályú csapatunk is. Rengeteg fiatallal dolgozunk, rengeteg útját kereső fiatalemberrel, és nekik kell valamilyen mankót biztosítanunk, hogy egy életpályamodell víziót fessünk számukra a következő évekre, évtizedekre. Nem mindenkinek lesz az élsport a megélhetési kenyere, és a sportág sem olyan – jellegéből fakadóan –, hogy olyan egzisztenciát tud ebből az összes sportoló játékos teremteni, ami később akár egy család eltartására is alkalmas lehet, úgyhogy gondoskodnunk kell arról, hogy mi lesz ezekkel a fiatalokkal. Nekik ez az együttműködés óriási lehetőséget biztosít. Külön öröm, hogy a fiatalok körében „trendi” ma felsőoktatásban tanulni – mondta az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A sajtótájékoztató az együttműködési megállapodás aláírásával zárult.