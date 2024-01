A Fejér Vármegyei Békéltető Testület a mai magyar fogyasztóvédelem rendszerének fontos építőköve: a fogyasztók érdekeit képviselő szervezet a szövevényes jogrendszerben és gyakorlatban kiutat kereső panaszosok számára az első lehetőség a bírósági lépcsőfok előtt. Vári-Kovács József elnök most átadta a stafétát Csapó Csilla ügyvédnek, aki 2024. január 1-jétől áll a testület élén.

- Négy éve voltam tag a testületben, mely idő alatt nagyon sokat köszönhetek Vári-Kovács Józsefnek, akinek támogatásával megismerhettem a szervezet működését – mondta el a feol.hu-nak az új elnök, akit a békéltető testületeket felügyelő szaktárca, az Igazságügyi Minisztérium nevezett ki. Az új elnök érkezése mellett számos egyéb fontos változás is életbe lépett az újév kezdetével a testület életében.

- 2024 január elsejétől több szempontból megújult a testület. Illetékességi területe regionális lett, azaz székesfehérvári székhellyel ugyan, de a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület ma már Komárom-Esztergom és Veszprém vármegye területén is illetékes – mutatott rá az elnök asszony, hozzátéve: Veszprém és Komárom-Esztergom vármegyében is lesz személyes ügyfélfogadás, hiszen a szervezetnek e megyékben tevékenykedő tagjai is vannak. – Jelenleg azonban még telefonon és írásban tudjuk fogadni a panaszokat – hangsúlyozta.

A békéltető testületek ügymenetében tartalmi változás is történt 2024 beköszöntével.

- A testület eljárásokra vonatkozó szabályozása is megváltozott: 200 ezer forint ügyérték alatt kötelezést is hozhat a békéltető testület, ami gyakorlatilag egyenlő értékű egy bírósági ítélettel. Eddig csak alávetéses nyilatkozat esetén tudtuk ezt megtenni, tehát akkor, ha a vállalkozás az ügy vizsgálata kezdetén elfogadta, hogy a testület döntését kötelező érvényűnek fogja tartani. Ez ma 200 ezer forintos ügyérték alatt tehát már nem szükséges, a határozatunk mindenképpen kötelezően végrehajtandó – emelte ki Csapó Csilla. – Ezzel a változással leveszünk egy jelentős terhet a bíróságokról, s mindemellett hatékonyabb ügyintézésre is lehet számítani. Nálunk 60 nap – ami még 30 nappal hosszabbítható meg - az ügyintézési határidő, ami lényegesen gyorsabb, mint a bírósági gyakorlat.

A Fejér Vármegyei Békéltető Testületben már zajlik az átállás: veszik át az ügyeket, amelyek nem záródtak még le a másik két megyében. Továbbá már januárban lesznek meghallgatások, az ügyeket folytatja az immáron 21 tagú a testület.