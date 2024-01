"Elképzelni sem tudtam, hogy így fejeződik be a munkám." - mondta el a feol.hu-nak Gál József, az enyingi asztalosmester, a siófoki Betlehem alkotója, aki több mint öt évtizedes pályafutása során számos alkotást hagyott a városra. Azonban az utolsó, Siófok főterén felállított Betlehem faépületének sorsa tragédiába torkollott.

A város vezetője, Lengyel Róbert és a siófoki közösség is mérhetetlen szomorúságot élt meg, amikor az újév első napján a város szívében felállított Betlehem faépülete a pusztulás martalékává vált, egy szándékos tűzeset következtében. Újév hajnalán rongálták meg a faépületben lévő szalmabálákat, és az épületet is. Miközben a bálákat a buszpályaudvar irányába húzták, a Betlehem faépülete is veszélybe került. Az elkövető a Könnyek Kútján és a Millennium Parkon áthaladva, a felújított zenepavilonnál gyújtotta fel a bálákat, és megkísérelte a Betlehem faépületének felgyújtását is.

A tűzoltóság és a rendőrség gyors beavatkozásának köszönhetően ugyan, a tűz oltása és az értékek mentése megtörtént, de a Betlehem faépületén már nem lehetett segíteni. A tettest, – aki a híresztelések szerint az ország másik részről származó, büntetett előéletű hajléktalan férfi volt – a helyszíni kamerák felvételei alapján azonosították és őrizetbe vették.

Gál József 1968-ban kezdett asztalosként dolgozni az enyingi KTSZ-ben, majd 1991-ben, a szövetkezet megszűnése után, egyéni vállalkozóként folytatta tevékenységét. Sok ifjú asztalos került ki a kezei közül, mind a siófoki Baross Gábor Technikum, mind a fehérvári Vörösmarty Mihály Technikum tanulói közül. Nevéhez fűződik számos siófoki faépítmény, mint például a buszvárók és a Jókai Park fa szerkezetei.

Gál József a szakmáját a tűzeset előtt nem sokkal hagyta abba, és a Betlehem faépület volt az utolsó nagy munkája, ami a siófoki önkormányzat megbízásából, lucfenyőből, egyedi tervek alapján készített el. A tragédia nem csupán egy alkotás pusztulását jelenti, hanem nagyon fájó lezárása is ez egy életműnek.

A siófoki Betlehem és Gál József munkássága továbbra is fontos része marad a város történetének, és emléke a közösség szívében él tovább.