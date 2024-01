Ahogy arról a feol.hu beszámolt, 2023 márciusának első napjaiban tették le az alapkövét annak az új egészségügyi központnak, ami régóta a település nagy álma volt. Akkor Molnár Krisztián, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, 704 millió forintos építési beruházás valósul meg, s kap helyet a településen egy modern létesítmény.

Az önkormányzat arról tájékoztatta a feol.hu-t, hogy a projekt decemberben sikeresen lezárult. Majd azt is részletezik: eredetileg a meglévő orvosi rendelő felújítására nyújtotta be kérelmét, azonban a további tervezési vizsgálatok során kiderült, hogy a beruházás műszakilag nem megvalósítható. A település vezetése ezért kérelmet nyújtott be a meglévő helyett egy teljesen új épület kivitelezésének és a megnövekedett költségek finanszírozásának engedélyezésére. Magyarország kormánya 2023 januárjában pozitív döntést hozott a megvalósítás és annak költségeinek támogatásáról.

Fotó: Az önkormányzat

Az etyeki önkormányzattól kapott közlemény kiemeli: a projekt elindításához szükséges volt Tessely Zoltán országgyűlési képviselő közbenjárása is.

Hangsúlyozzák, Etyek népessége dinamikusan növekszik, ezért a településre háruló megnövekedett szolgáltatási igényeket csak korszerű, fenntarthatóan működtethető ellátórendszer segítségével lehet kielégíteni. Az új egészségház hozzájárul a településen meglévő nyolc, egészségügyhöz kapcsolódó munkahely megőrzéséhez is.

Fotó: Az önkormányzat

"Két, egymással szemben álló, teljes körűen akadálymentesített épület készült el, melyek közül az egyik a felnőtt, a másik a gyermek egészségügyi szolgáltatásokat tömöríti. Mindemellett az intézmény alkalmas a prevenciós, valamint mintavételi szolgáltatások teljesítésére is. A két épület közötti tér közösségi szemléletben történő hasznosítására átriumos teret alakított ki az önkormányzat, melynek legfontosabb díszeit a gyógynövényekkel beültetett magaságyások, valamint a kis szökőkút jelentik. A gyógynövénykert révén a hely a prevenciós megoldások népszerűsítésére is alkalmassá válik." - fogalmaz az önkormányzat.

Az épület az etyeki és környékbeli polgárok előtt várhatóan áprilisban nyílik meg, a szükséges engedélyek beszerzése után.