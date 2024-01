A tapasztalat szerencsére az volt, hogy a megye kisebb településein található menhelyeknek viszonylag nyugodtan telt a szilveszterük. Először a gyúrói TordasZoo Állatmentő Farmnál érdeklődtünk. Fedák Krisztina, a farm vezetője a feol.hu kérésére elmondta: náluk összesen négy eset volt, két bejelentést kaptak, illetve két olyan kutyus érkezett, akik a chip beolvasását követően hazakerültek a gazdihoz.

Még ennél is nyugodtabban telt az év utolsó, valamint első napja az etyeki menhelyen, ahol egyetlen bejelentés sem érkezett, illetve eltűnt kutyát sem vittek be hozzájuk. Az Etyeki Állatvédők Egyesületének elnökétől, Botka Zsolttól megtudtuk, hogy általában egy-egy eset azért szokott lenni, így ő is meglepődött – a szó jó értelmében –, hogy eddig nem volt a környékükön eltűnt kutya. Ugyanekkor azt is hozzátette, hogy az elkövetkezendő napokban még kaphatnak bejelentéseket.

Érdeklődtünk még a FEMA Állatmentőknél is, akik csakugyan arról számoltak be, hogy két kutyához hívták őket. December 31-én Pákozdról szökött meg egy kutya, akit Lovasberényben tudtak megfogni, majd haza is vitték a gazdájának. Illetve január 1-jén hívták őket egy sérült kutyához szintén Lovasberényben, de szerencsére már neki is meglett a gazdája.

Székesfehérvár esetében is hasonlóan jó hírekre számítottunk, de sajnos nem ez volt a helyzet. Sőt, az ASKA telephelyvezetője, Molnár Tamásné Zsazsa szerint katasztrofálisan telt a múlt szilveszter. Azt mondta, talán évek óta nem volt ennyi eltűnt, sérült vagy elkóborolt állat. Az azonban sokat segített, hogy a közösségi médiában rengetegen töltöttek fel bejegyzéseket, melyben jelezték, hogy eltűnt a kutyájuk vagy épp láttak egy vélhetően elkóborolt kutyát. Leírták az ismertetőjeleit és képet is csatoltak róla, így az eltűnés után az ebek sok esetben hamar hazakerültek.

– Székesfehérváron viszonylag felelősek a kutyatartók. Az elkóborolt kutyák szinte mindegyikében volt chip, így a beolvasását követően hamar megtaláltuk a gazdájukat. A másik, amit jó látni, hogy nem igen láttam póráz nélküli kutyasétáltatást szilveszter napján. Talán még azok a gazdák is pórázt raktak a kutyáikra a durrogtatásoktól tartva, akik egyébként nem szoktak –.

Mint megtudtuk több olyan négylábút is találtak, aki nem élte túl ezt az időszakot, de rengetegen szereztek sérüléseket is, hiszen gyakran olyannyira élt bennük a menekülési vágy, hogy zárt helyről szöktek meg, akár a kerítésen át, ami könnyen megsebesítette őket. Az ösztönök ekkora félelemnél mindent felülírnak, éppen ezért a tanult viselkedési normákat sem veszik figyelembe.

Jelenleg 20 kutyát keresnek még, de a telephelyvezető szerint a nagyja csak most jön, hiszen sokan még hazavárják az elkóborolt kutyákat, így vélhetően a hét végéig érkeznek további bejelentések.