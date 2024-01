Milyen lesz a felhozatal az idei mustrán, vagyis hány helyről érkeznek borok és összesen hány mintával találkozik az, aki ellátogat a bormustrára?

– Ez egy sétáló kóstoló tulajdonképpen, ami azt jelenti, hogy egyszeri belépőjeggyel 37 borászat termékeit lehet megkóstolni, ami 120 borminta feletti szortimentet jelent. A borászok nagy többsége személyesen jön el és persze a fókuszban Fejér megye borászatai vannak, így érkeznek Mórról és a Velencei-tó környékéről is szép számmal borászok, hiszen cél, hogy minél jobban megismertessük a környék borászatait a fogyasztókkal.

Hogyan kell elképzelni egy ilyen nagy merítéssel bíró szakmai rendezvényt?

– A Hotel Mercure Magyar Királyban második alkalommal leszünk. Először a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban volt ez a rendezvény, de aztán áttettük a székhelyünket. A hotelben nem csak a kupolatermet töltjük meg, hanem mellette másik három kisebbet is. Fehér terítős asztalok mögé kitelepülnek a borászok, illetve a borászatok képviselői, akik hoznak 3-4 tételt a szortimentjükből és a vendég korlátlanul kóstolhat, és közben beszélgethetnek a borról, a borászatról, vagy az adott szőlőtermő vidék sajátosságairól is akár.

Fáncsi Viktória, főszervező

Fotó: Vin et rouge / archívum

Úgy tudom, a rendezvényre olyan óriási az érdeklődés, hogy a helyszínen már nem is lehet jegyet venni, hiszen elfogynak elővételben. Kik a megcélzott réteg, kikből áll a közönség?

– Az utóbbi években átalakulóban van a fogyasztóközönség, illetve a szokásai. Régen jobban terveztek előre az emberek, mostanában gyakrabban hagyják a legutolsó pillanatra a döntést, de mi két, különböző jeggyel is készültünk, és valamennyi elfogyott. De nem csak ez alakult át, hanem a borfogyasztó közönség maga is. Akik eddig ebbe a körbe tartoztak, a jelenlegi hetvenes korosztály, azok kiöregedtek. Ők már nem nagyon jönnek el erre, illetve az ilyen jellegű a rendezvényekre, viszont nagy örömömre szolgál, hogy a harmincas és a negyvenes korosztály nagy előszeretettel ismerkedik a borokkal, borászatokkal, sőt, újabban a húszas éveiket taposók is egyre aktívabban vannak jelen a boros eseményeken.

Egyre több borászatban vannak jelen a hölgyek, illetve sok esetben a gyengébbik nem képviselői önállóan visznek kisebb-nagyobb borászatokat. Mennyire érdeklődnek a hölgyek az ilyen események, illetve a borok iránt?

– Nem csak a szakmában dolgozók, a fogyasztóközönség is jelen van ezeket a rendezvényeken, és mivel ez egészen más kategória, mintha egy pincébe mennénk be kóstolni, ezért ez jobban érdekli a hölgyeket. Itt ki lehet öltözni csinosan, és ez egy olyan környezet, ami egy nagyon elegáns, így egyre több hölgy vendégünk van, sőt egyre több lányokból álló baráti társaság érkezik hozzánk, akik együtt veszik meg a jegyeket és együtt is boroznak. Azért is fontos a hölgyek jelenléte, mert sokkal kifinomultabb az érzékelésük és nem csak a színek, hanem az ízek és illatok terén is.