A múlt héten írtunk arról, hogy Káloz bizonyos utcáiban megszaporodtak a kóbor állatok, emiatt néhány lakos tőlünk kért segítséget. Akkor a település polgármestere megkeresésünkre elmondta, hogy a jelenség sajnos létezik, de igyekeznek úrrá lenni rajta. Szerződésben állnak egy céggel, amely havi rendszerességgel, előre nem egyeztetett időpontban ellenőrzi a falut és befogja a törvényesen befogható kóbor állatokat, de bejelentés esetén is azonnal intézkedik. Weisengruber Imre polgármester felhívta a figyelmünket arra is, hogy egyrészről ez nagy költségeket ró a hivatalra, másrészről nem kimondottan Káloz specifikus problémáról van szó, sokkal inkább általános problémáról, sajnos a gazdátlanul kóborló ebekkel valamennyi szomszédos település küzd.

Ezt erősítette meg Rumpler Tibor, kislángi polgármester is, aki elmondta, szélmalom harcot folytatnak: – Rengeteg kutya van és a tulajdonosok egyszerűen nem ellenőrzik a szaporulatokat. Az ebösszeírást három évente a jegyző elvégzi, ám utána sajnos el hal az ügy, mert egyes gazdák nem partnerek ebben. Fittyet hányva kötelezettségüknek nem jelentik be például, ha új négylábú kedvenc érkezik a családhoz, a chippeltetésről, "ne adj Isten" az oltásáról már ne is beszéljünk. Hiába a több milliós bírság, amit már kivetettünk, tapasztalataink alapján ez nem visszatartó erő! Arról nem is beszélve, hogy ha a kóborló állatot a gyepmesterrel be is fogatjuk, az esetek döntő hányadában a gazdák nem beazonosíthatóak, így a költségek az önkormányzatot terhelik – fűzte hozzá a faluvezető, aki kiemelte, úgy érzi csak egyetlen igazi megoldás létezik, az pedig az, ha valamennyi tulajdonos betartja a kutyatartás általános szabályait és felelősségteljesen tart háziállatot.

Hasonló véleményen van kollégája, az alapi Szalai János Milán is, aki szintén lesújtóan nyilatkozott a helyzetről, amikor a megoldásról kérdeztük: – Sajnos az önkormányzat tehetetlen az ügyben, általános problémáról beszélünk. Természetesen, amikor ilyen eset van, befogjuk őket, de az egy évben több százezer forint kiadás számunkra. Ezzel pedig a probléma sem oldódik meg, mert ugyanúgy lesznek újak. Ezért fontos lenne, hogy felelősségteljesen gondolkozzanak a tulajdonosok, hiszen az erre kiadott pénzt sokkal hasznosabb dolgokra is lehetne költeni, amely a falu fejlődését szolgálná – fejtett ki a településvezető, aki megjegyezte, néhány évvel ezelőtt egy támogatásnak köszönhetően ivartalanítást, chipet is kérhettek az állatoknak a gazdái és bár jó ötletnek tűnt, sajnos kevesen éltek vele.

