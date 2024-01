– Tudtommal januárban a hivatal felé nem történt bejelentés a kóborló kutyákkal kapcsolatban – mondta a FEOL-nak Weisengruber Imre polgármester, aki hozzátette, hogy valós problémáról van szó, de az illetékes hatóság csak bejelentés alapján intézkedhet, illetve havonta végigjárja a falu utcáit. Ezért kéri, hogy amennyiben kóborló állatot tapasztal a lakosság, akkor jelezzék feléjük és rövid időn belül igyekeznek az ebrendészeti feladatokat ellátó céggel befogadtatni az állatot. Kiemelte, fontos, hogy ezt a hivatal felé tegyék közvetlenül, ne a közösségi oldalon!

A faluvezető arra is felhívta a helyiek figyelmét, hogy mindenki köteles gondoskodni arról, hogy a háziállata még rövid ideig sem tartózkodjon a gazdája nélkül közterületen, felügyelet mellett is csak póráz használatával. Erre azért fontos felhívni a figyelmet, mivel sajnos azt tapasztalja, hogy néhány utcában mindezt figyelmen kívül hagyják egyes lakók, ez is okozza a probléma egyik részét, míg a másik felét – feltételezése szerint – a településen kívülről érkező kóborló állatok adják.

Weisengruber Imre polgármester elmondta azt is, hogy közös érdeke és igénye a lakóknak, hogy Káloz utcáin nyugodtan sétálhassanak végig az itt élők, a gyerekek biztonságosan eljussanak az iskolákba és játszóterekre. Hangsúlyozta, ezt a célt pedig csak közösen összefogva és együttműködve lehet elérni. Mindezeken felül ez azért is különösen fontos, mert ahogy elárulta – egy állat befogása több mint 50 ezer forintot emészt fel az önkormányzati pénzekből, amit más hasznos dologra is lehetne költeni.

Vezető képünk illusztráció!