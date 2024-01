A hely, ahol a múlt és a jövő találkozik, most a Magyar Géniusz Programnak köszönhetően megújulva várja a látogatókat. A több millió forintos támogatásból nem csak a fizikai infrastruktúra újult meg: a múzeumpedagógiai programok és a kiadványok révén a helyszín a jövő nemzedéke számára is közelebb hozza a magyar történelem mérföldköveit.

A Petőfi 200 emlékév keretében indult Magyar Géniusz Program a magyar muzeológia új fejezetét nyitotta meg az állami támogatással.

„A program célja nemcsak a kulturális örökségünk megőrzése, hanem annak innovatív és interaktív módon való bemutatása is.” – mondta Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója.

A székesfehérvári Szent István Király Múzeum ennek keretében valósította meg a Nemzeti Emlékhely fejlesztéseit. Pokrovenszki Krisztián szerint az intézménynek fontos célja volt a pályázattal a régóta fennálló problémák orvoslása és a kiállítóhely ikonikus műemléképületének, és a benne található műalkotásoknak a megmentése. Ennek eredményeképpen újra régi pompájában csodálhatják meg a látogatók Aba-Novák Vilmos seccóját, mely a Szent Istvánhoz kapcsolódó eseményeket és jelképeket ábrázol.

„Ez a felújítás lehetőséget adott arra, hogy a történelmi jelentőségű műemléket újra a közönség elé tárjuk.” – tette hozzá a főigazgató.

A pályázat révén nemcsak a műemlék és a műalkotások újultak meg, hanem az elektromos hálózat is korszerűsödött. Ezen felül egy komplex múzeumpedagógiai program is életre kelt, amely célja, hogy a fiatalabb korosztály számára is életszerűbbé tegye a helyszín történetét. Egy kiadvány is készült, ami segít a látogatóknak részletesen beazonosítani a romterület építészeti elemeit.

Lángi József, a restaurátor, aki a secco felújítását vezette, megosztotta tapasztalatait:

„Aba-Novák műve rendkívül sérülékeny volt, de szerencsére a modern restaurálási technikák segítségével vissza tudtuk adni eredeti fényét.”

A múzeum főigazgatója azt is hangsúlyozta, hogy az elmúlt években jelentős lépéseket tettek a nedvesedés megállítására, az önkormányzat és más források segítségével.

„Az ereszt kiépítettük és a városi csatornarendszerbe kötöttük, ezzel megakadályozva a további károkat.” – mondta a főigazgató.

A székesfehérvári Nemzeti Emlékhely a Magyar Géniusz Program támogatásával nemcsak megőrizte, hanem megújította és tovább gazdagította kulturális örökségünket.

„Ez a projekt nemcsak a múzeum számára jelentett új korszakot, hanem a látogatók számára is, akik így egy modern, interaktív és informatív környezetben ismerkedhetnek meg a magyar történelem egyik meghatározó helyszínével.” – zárta le Pokrovenszki Krisztián.