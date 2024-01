Kőszárhegyen a csapadékvíz elvezetése régóta megoldatlan problémát jelentett. A helyzet különösen az intenzív esőzések során vált kritikussá, amikor az utak balesetveszélyessé váltak az iszap okozta kimosások miatt. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult projekt végre megoldást hozott erre a régóta fennálló problémára.

A Petőfi utcában és a csatlakozó belterületi utakon egy modern, vápaszerű vízelvezető rendszer kiépítésébe kezdtek a múlt év második felében.

– Ez a projekt nem csupán egy infrastruktúrális fejlesztés volt, hanem egy életminőségi ugrás is a település számára. Évtizedek óta küzdöttünk az esőzések okozta problémákkal, és most végre van egy tartós megoldásunk – számolt be a feol.hu-nak Borján Péter, Kőszárhegy polgármestere.

A fejlesztés több szakaszból állt, beleértve a Deák Ferenc utca menti régi árok felújítását, az iparterületi út fejlesztését, valamint a Nyírfa utcai projektet, amely a Magyar Falu Programban valósult meg. A kivitelezés sikerét mutatja, hogy a korábban gyakori áradások és a károk jelentősen csökkentek.

– A vízelvezető rendszer kiépítése óriási kihívás volt, tekintettel a település domborzati adottságaira és a meglévő infrastruktúrára – tette hozzá a település vezetője.

Az új szakasz a fejlesztésben Kőszárhegyen nem csak a lakosság életminőségét javította, hanem a környezeti katasztrófák kockázatát is csökkentette. A település most már felkészült az intenzív esőzésekre.

Az önkormányzat további terveket is kidolgozott a térség átfogó vízgazdálkodási rendszerének javítására, így a jövőben még biztonságosabbá válik a környezet. A projekt nemcsak az aktuális problémákra nyújthat megoldást, hanem hosszú távú stabilitást is biztosít a település számára.

Kőszárhegy lakosai végre biztonságban érezhetik magukat, és a település infrastruktúrája is jelentősen javult.