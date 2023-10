Kőszárhegyen jelentős infrastrukturális fejlesztés zajlik, amelynek keretében mintegy 1,3 kilométernyi zárt csapadékvíz elvezetőt építenek ki. Borján Péter, a település polgármestere a feol.hu-nak adott tájékoztatásában azt is elmondta, hogy a jelenlegi állás szerint a projekt egyharmadánál tartanak.

A munkálatok során a héten megkezdték az úttükör kialakítását is, amelynek előrehaladása dinamikus, hiszen a hét végéig az egynegyede elkészül.

A Petőfi utcán már néhány hete tartanak a mélyépítési munkálatok, és a szakemberek mostanra elértek a Jókai utca kereszteződéséhez. Ez új kihívások elé állítja őket, hiszen a nyílt szántóterületek után most már kerítések, rézsűk és növényzet közötti, keskenyebb területeken kell haladniuk. Emiatt az útszakasz mindkét irányból zsákutcává alakul átmenetileg, ami a közlekedésben is változásokat vált ki.

A munkálatok során korszerű technológiát is alkalmaznak. Az árok visszatemetésében kézi döngölőgépek mellett egy speciális, távirányítással vezérelt juhlábhengert is használnak. Ez a gép kiválóan alkalmas nagy tömörség elérésére, és mélyebb árkokban is hatékonyan lehet vele dolgozni anélkül, hogy a gépkezelőnek a keskeny és mély munkaterületre kellene lemennie. A henger használatakor a környéken tapasztalható zaj- és rezgés hatás, de ez a rövid időszakokban jelentkezik, csak naponta egy órát vesz igénybe.

Az épülő szakaszon kevés lakóház található, mivel a bel- és a külterület határán folynak a munkálatok, így csak kevés ingatlanban tapasztalható, hogy naponta akár egy órát is “táncolnak a tányérok a falon”. Ettől még az ott lakók biztosan nagyon várják az építkezés mielőbbi befejezését, ami előreláthatólag november végén esedékes.