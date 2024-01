Az Ökumenikus Imahét első istentiszteletén a megyéspüspök prédikációjában arról beszélt, hogy sok esetben a magunk fájdalmát, gondját és baját tekintjük az elsődlegesnek, nem törődve azzal, hogy mi zajlik körülöttünk a világban.

– Szívünket megtölti a sok aggodalom és félelem. Aggódunk önmagunkért, kényelmünkért és megszokásainkért, hagyjuk, hogy megbújjon az árny a lelkünkben. Mások baját pedig sokszor alig vesszük észre, sokszor érzéketlenek vagyunk. Gondoljunk csak a körülöttünk történtekre vagy épp arra, ami jelenleg is zajlik. Látjuk a háború borzalmait, de mégis azt gondoljuk, hogy ez nem a mi harcunk, bár a mi határinkon zajlik és a mi testvéreinket is érinti, de mi éljük a magunk normálisnak vélt életét, nem sokat törődve mások bajával – fogalmazott Spányi Antal, aki a továbbiak úgy folytatta, hogy meg kell hallani Jézus szavát, s követni azt, jót tenni, másokkal törődni, empatikusnak lenni, mert ezzel saját magunkat is ’gazdagítjuk’.

Fotó: Déri Brenda / FMH

Január 22-én, hétfőn az Ökumenikus Imahét a Baptista imaházban folytatódik Bencze András evangélikus lelkésszel.