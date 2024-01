Az elhízás világszintű népbetegség és sajnos nálunk is évről évre nő azok aránya, akik felesleges kilogrammokat cipelnek magukon. Az egészségügyi szakemberek pedig, úgy tűnik, hiába igyekeznek felhívni a figyelmet arra, mennyi komoly betegség forrása a túlsúly a cukorbetegségtől kezdve a szív- és érrendszeri problémákig bezárólag. A minap egy szénhidrátokról szóló ismeretterjesztő műsorban hangzott el, hogy a túlsúly még a fogamzóképességre is negatív hatással van: az elhízottak utódai jóval több esetben – szó szerint így mondták - az ágy helyett lombikban, azaz természetes helyett mesterséges úton fogannak. Hozzátették, ezek a gyerekek ráadásul már génjeikben is kódoltak lesznek az elhízásra és más egészségügyi problémákra. Ugye, senki sem kívánna rosszat legféltettebb kincseinek?