A Wekerle Sándor Szabadidőközpontban tartott nagyszabású ünnepség nem másról szólt, mint Mór várossá avatásának 40. évfordulójáról. Négy évtizede, pontosabban 1984 január elseje óta viseli a város rangot a korábbi nagyközség, mely azóta a térség központja lett és nem csak közigazgatásilag, valamint iparilag, illetve gazdaságilag, hanem turisztikai szempontból is.

A Móri Ifjúsági Fúvószenekar koncertje képezte az alapját a nagyszabású ünnepnek, melynek során beszédek hangzottak el, és táncoltak a Táncsics Mihály Gimnázium diákjai, emellett felléptek a Radnóti Miklós Általános Iskola tanulói is.

Az Acsai Sándor dirigálta zenekar kísérte a Táncsics Mihály Gimnázium diákjainak nyitótáncát, majd megkezdődtek a beszédek. Elsőként Schmidt Ferenc szólt az egybegyűltekhez. A nyugalmazott polgármester hosszan számolt be azokról a folyamatokról, tennivalókról, elérni kívánt célokról, fejlesztésekről, melyek előfeltételei voltak a városi rang elérésére.

– Sok feltétel és szabály volt, aminek meg kellett felelni a rendszerváltás idején, ezek közé tartozott a 15 százalékos munkanélküliség leküzdése is. Mór ezer éves fennállása óta nem történt akkora változás, mint az elmúlt évtizedekben–fogalmazott a korábbi városvezető.

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

A színpadon egymást váltották az előadók, akiket rendszerint a móri fúvósok kísértek.

–A több évtizedes városi történelem hozta magával ezt a nagyon komoly fejlődési szakaszt és egy város akkor igazán értékes, hogyha a fiataljai megfelelő oktatásban nevelődnek és a felnőtté válás során egy pallérozott elme kerül ki a társadalomba. Az intézményfenntartásunk egy előre meghatározott terv szerint megy, hiszen 2006-ban elhatároztuk és 10 évig csak azzal foglalkoztunk, hogy a gyermekeink jól érezzék magukat az iskolában, sőt már a bölcsödétől kezdve– mondta Fenyves Péter polgármester.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az ünnepség legmagasabb rangú meghívott vendége Gulyás Gergely volt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott:

–Nem véletlen, hogy negyven évvel ezelőtt elnyerte Mór a városi rangot, hiszen ismerjük a várost borairól, az Ezerjóról, és arról is, hogy milyen oktatási tevékenység folyt itt az elmúlt években, évtizedekben, és ismerjük azokat a kastélyokat, melyek ezt a környéket jellemzik. Mór egy szerencsés város és mindent meg is tett azért, hogy szerencsés legyen. Elég csak arra gondolni, hogy az idei évben két magyar is kapott Nobel-díjat, és abból az egyik, Krausz Ferenc is móri származású, akinek a szülei még mindig itt laknak. Ez jól mutatja, hogy milyen tehetségeket adott ez a város ennek az országnak és bízunk abban, hogy következő nemzedék esetében is így lesz–mondta Gulyás Gergely.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A térség országgyűlési képviselője maga is móri, így ő is emlékeztetett a rögös, de dicső múltra.

–Mór olyan, mint Magyarország tükre. Már nagyon sokszor bebizonyította, hogy talpra tud állni, elég csak arra gondolni, hogy a török dúlást követően, nagyjából hatvan ember élt Móron, és nem sokkal később már mezőváros lett. Itt fizették az emberek a legtöbb adót, és azt tudom mondani, hogy Mór a mai világban is ugyanebben a léptékben mérve tud élenjárni Fejér megyében. Több lábon áll a város, kiváló ipara van, nagyon jó az idegenforgalom, de sorolhatnám még a gasztronómiát, vadászatot, horgászatot. A perspektíva, ami mór előtt van kiváló, és a móri emberek ezzel tudnak is élni–nyilatkozta Törő Gábor.

Az Újévi Koncert során az eddig említetteken túl láthatta még a közönség a színpadon az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület és a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola fellépő csoportjait is, de nagy tapsot kapott a DanceArt Táncstúdió, valamint Furtenbacher Dorina és Vasvári Tamás is.