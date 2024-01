Jelenleg 15 tagja van a szervezetnek, akik viszont mindannyian aktívan kiveszik a részüket a sokrétű feladatokból. Két alapító tagjuk van: Polczer János és Tóth Bencze József.

A vezetőség bízvást számít a fiatalokra. Lakk Pál címzetes rendőr törzszászlós, körzeti megbízottal az elmúlt 15 évben nagyon sok közös szolgálatot láttak el. Miután a kmb-s Bodajkra került, a kincsesbányaiak elhatározták, hogy ott is rendszeresen végeznek közös járőrözést. Így tulajdonképpen a kincsesiek két községben is szolgálatot teljesítenek, segítve a bodajki polgárőröket.

Lakk Ildikó azt is elmondta, hogy a középiskolások 50 órás közhasznú munkáját is segítik. Baráth János, aki a Széchenyi Technikumban informatika szakon végzett is polgárőr lett. Régebben egy Seat Ibiza gépkocsijuk volt, amit sikerül nemrég lecserélniük. Egy Dacia Daster terepjárót szereztek be pályázat útján, ami jól szolgálja a rákhegyi külterületi munkát is. Három helyi vállalkozó segíti őket a gépkocsi üzemeltetésében.

Részt vettek a Magyar falu program pályázatán is, ahol 1 millió 560 ezer forintot nyertek technikai eszközök beszerzésére.

Éves szinten csak ötezer óra szolgálatot látnak el a tagjaik.

Baráth János elnök szerint jelentős a rendezvény biztosítási tevékenységük (bányásznap, sportrendezvények, szüreti felvonulás, mulatság, Márton napi gyermek programok, temetői biztosítás stb.) Szolgálati gépkocsijuknak garázst készítettek. Egyik nagy, kiemelt rendezvény a községben a kincsesbányai teljesítménytúra 10,20 és 30 kilométeres távon. Ilyenkor 200 autó szakszerű parkolásáról gondokodnak a polgárőrök, biztosítják a helyszínt.

A vezetőség megbecsüli a tagságot. Minden évben családias évzáró vacsorát szerveznek, ahol átadják az általuk készített plaketteket a kiváló munkát végzett polgáröröknek.

A pandémiás időszakban sok speciális feladatuk is volt.

Bodajk jelentős kegyhely Fejér vármegyében. Neves vezető egyházi személyiségek és zarándokok is ellátogatnak a városba. Ilyenkor a kincsesbányai polgárőrök nagyban segítik a helyieket a rendezvények biztosításában.

Szerző: Csató József