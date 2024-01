A velencei-tavi partfal rekonstrukcióját követően tavaly a kikötők, valamint a vendégmólók megújítására is sor kerülhetett. A kormány a velencei-tavi vendégmólókra 506 millió forintot, a kikötőkre pedig 280 millió forint támogatást biztosított, melynek köszönhetően modern, jó minőségű mólókat, kikötőket építhettek a tó körül – a korábban megszokott helyszíneken.

A projekt tavaly őszi záróeseményén el is hangzott: elkészült a fejlesztés Agárd, Gárdony, Velence és a pákozdi szúnyog-szigeti kikötő esetében is, mindegyiknél megkapták a használatba vételi engedélyeket. Egy kivételes helyszín volt, Sukoró, ahol ugyan a teljes beruházás megvalósult, ám a kikötőhöz tartozó vizesblokk még hiányzott, ezért nem kapta meg a végleges használatbavételi engedélyeket az itteni kikötő. Mint emlékezetes, ezen a területen kap helyet az EFOTT égisze alatt megvalósuló ifjúsági központ, melynek keretében hoznak létre egy vadonatúj vizesblokkot is. Addig is azonban, hogy a kikötő megkezdhesse működését a következő szezonban, szükség volt ideiglenes megoldásra.

A vizesblokk megérkezett a sukorói kikötőbe - hamarosan lesz engedély

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Ottjártunkkor láthatóan meg is történt a mobil vizesblokkok telepítése. A feol.hu éppen ezért kérdéseivel megkereste a használatbavételi engedélyek kiadása ügyében illetékes Budapest Főváros Kormányhivatalát, melyek Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztályának Kikötői Osztálya rendelkezik hatáskörrel e témában. A kormányhivatal tájékoztatása szerint, miután a sukorói kikötő kommunális helyiségeinek pótlása megtörtént, a kormányhivatal szakvélemények beszerzése céljából megkereste az illetékes hatóságokat. A szakvélemények beérkezése után, helyszíni szemlét követően, várhatóan 2024 első hónapjaiban születhet hajózási hatósági döntés a személykikötő használatbavételi engedélye tárgyában.