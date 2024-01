Agárdi Gábor a magyarországi német tánckultúra megőrzése, a tánctudás átadása, a néptáncoktatók képzése és a közösségek támogatása iránti elkötelezett munkájáért "Tánckultúráért Díj" elismerésben részesült. Az edelweissos közösség, a tánccsoportok, valamint a művészeti vezető is tanultak Agárdi Gábortól, így vele ünneplik az elismerést.

A Landesrat táncszekciója a Tánckultúráért díjat a tánchagyományt ápoló, értékőrző szemléletű egyéniségek elismerésére alapította, melyet háromévente ítél oda az arra érdemes köztiszteletben álló személyeknek.

–A tánc összetett mozgásforma, mely kifejezi a test és a lélek, a zene és a finom mozdulatok harmóniáját. Akit a tánc önfeledt öröme egyszer megérint és a tánchagyományok iránti alázattal és tisztelettel ötvöződik, annak mindez előbb-utóbb egyéniségébe is beépül. Nem történt ez másképp Agárdi Gáborral sem, aki már iskolás korától örömmel táncolt a helyi, mórágyi sváb közösségben. Akkor még nem sejtette, hogy egész életét szenvedélyének fogja szentelni és szívügye lesz a hazai németség tánchagyományainak éltetése, a tánckoreográfiák integritásának, eredetiségének megőrzése. Táncpedagógusként is ennek az értékes tudásnak a továbbadásán munkálkodik–olvashatjuk a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának honlapján, ahol hozzáteszik, hogy: „A Mórágyi Német Nemzetiségi Tánccsoport a tánc iránti elköteleződésének bölcsője volt. Ebben a közegben összetartó közösségre talált, akikhez a mai napig is szívesen visszatér. Számos fesztiválon vettek részt, és a csoporttal többször külföldön is képviseltették magukat. A mai napig büszke gyökereire.”

Mint megtudtuk, Agárdi Gábor a sváb néptánc kultúra iránti elköteleződése a pécsi magyarországi német néptánc szakos táncoktatói képzés elvégzése után a táncoktatásban, az autentikus koreográfiák megalkotásában teljesedett ki. Évekig vezette a szálkai német Blauer See tánccsoportot és több településen is oktatott: Nagynyárádon, Újpetrén és Vokányban. Helyi hagyományőrző tevékenységét országos szintre emelte, amikor elvállalta a Landesrat táncszekciójának elnöki tisztjét. A szervezet minősítő rendezvényein zsűritagként, szakértőként, több éven át a tánctáborok vezetőjeként szervezte, fejlesztette a tánccsoportokat, segítette közösségépítő kezdeményezéseiket.