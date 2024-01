„Hétfőn este 8 körül tankolás céljából betértem arra a bizonyos elefántos benzinkútra. Eddig egyszer tankoltam itt, bankkártyával fizettem, nem volt vele semmi gondom. Most azonban, bár ne tettem volna!” – kezdődött K. Mariann levele, aki azt kérte, ne írjuk ki a vezetéknevét! „Kiválasztottam az üzemanyag vásárlás opciót, kérte az automata, hogy tegyem be a kívánt összeget, majd nyomjam meg a befejezés gombot. Így is tettem, kaptam egy iszonyat hosszú nyomtatványt, rajta egy kóddal, azt be kell írni, majd választok egy tankolóoszlopot. Igen ám, de a kódom nem volt jó, mivel nem tankolási utalványt kaptam, hanem paysafecard vásárlásáról egy papírt” – szólt a folytatás. Mariann azonnal felhívta a töltőállomást működtető hálózat központi telefonszámát, ahol elmondása szerint meglehetősen lekezelő, amolyan „szőke nő” stílusban beszéltek vele, aki nem tud tankolni, majd a vonal túlfelén a férfi közölte vele, nem tudja, mi történt, de náluk szoftverhiba nem létezik!

Miután Mariann paprikás hangulatban érkezett haza, a párja is felhívta a központi számot, ahol ugyanaz a férfihang azt mondta, látja a folyamatot, amiből kitűnik, Mariann nem vétett hibát a tankolás folyamatában. Egyben megígérte, intézkednek. Másnap aztán Mariann legnagyobb döbbenetére azzal hívták vissza őket, mégiscsak ő a hibás. „Először csak az bántott, hogy hozzá nem értő hülyének néztek, de hogy még le is húznak pedig elismerték, hogy nem én hibáztam, az már fáj! Hiába olcsóbb az üzemanyag, többet én oda biztos nem megyek! Ahogy tartja a mondás is, olcsó húsnak híg a leve!” – zárult a panaszos levél.

Természtesen megkerestük a Horváth István utcai töltőállomást üzemeltető M.Petrolt, ahol készségesen válaszoltak kérdésünkre. Ebből kiderül, hogy az említett esetben a tankolni szándékozó hölgy sajnos valóban rossz lehetőséget választott. „A fehérvári reklamáció esetében úgy tűnik, hogy félreértés történt a szolgáltatásaink használata során. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tankolóautomatáinkon, az üzemanyag értékesítése mellett kényelmi szolgáltatások is elérhetőek, mint például autópálya matrica vásárlás, mobiltelefon egyenleg feltöltés és Paysafecard voucher vásárlás. A Paysafecard egy alternatív fizetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a vásárlóknak, hogy biztonságosan és egyszerűen tudjanak az interneten fizetni” – olvasható a Kiss Gábor beszerzési vezető által szerkesztőségünknek küldött levélben, amiben azt is elismerte, hogy az automatán található technikai ügyeleti telefonszámon elsősorban az automata meghibásodása esetén tudnak tájékoztatást adni. Erre az esetre - miután Fehérváron nem ez történt - nem voltak megfelelően felkészülve a kollégák, amit sajnálnak. Hozzátette, ehhez hasonló eset még nem fordult elő az országosan általuk működtetett közel félszáz töltőállomáson. „Ennek ellenére át fogjuk tekinteni a panaszkezelési folyamatainkat, és ha szükséges, változtatunk rajtuk, hogy a reklamációkezelés egyszerűbben menjen a jövőben” – zárul a levél.

A történet mások számára is tanulságos lehet, hiszen manapság egyre több ilyen automata töltőállmás üzemel, illetve a hagyományos benzinkutak egy részén is van már lehetőség arra, hogy nyitvatartási időn túl az autósok ilyen kútoszlopnál tankoljanak. Ez az eset úgy tűnik, szerencsésen zárul a panaszos hölgy számára, de Önök legyenek figyelmesebbek!