Az európai uniós előírások értelmében 2035-re a települési hulladékok mintegy 65 százalékát kell újrahasznosítani, ami nem érhető el a biohulladékok hatékony elkülönített gyűjtése nélkül – hangzott el csütörtökön azon a sajtótájékoztatón, amelyet a témával kapcsolatban a Depónia Nonprofit Kft. csalai Pénzerővölgy Központjában tartottak. Steigerwald Tibor, a cég ügyvezetője lépésről lépésre bemutatta az újfajta gyűjtési rendszert a megjelenteknek. Elsőként arról beszélt, hogy a biohulladékból – pontosabban a konyhai zöld- és élelmiszerhulladékból – éves szinten fejenként mintegy 35 kilogramm képződik, ami azt jelenti, hogy hetente nagyjából fél-egy kilogramm ilyen jellegű hulladékot termel egy ember, ami jellemzően a kukában landol a vegyes hulladékok között, esetleg lehúzzuk a wc-n. Ez utóbbi környezetszennyező is, lehet azon felül, hogy veszélyezteti a közművek működését.

Biohulladékot eddig is gyűjtöttünk külön

Ahogy arra az ügyvezető rámutatott, biohulladékot – amely a vegyes hulladék mintegy 10 százalékát teszi ki - korábban is gyűjtöttünk már külön, hiszen ide tartozik többek között a kerti zöld- és a vegyes hulladék egy része is, de biohulladéknak minősül a háztartási sütőolaj, amit eddig is le lehetett külön adni. Minden, ami szerves és lebomló, biohulladéknak tekinthető. Ha tehát pontosan akarunk fogalmazni: ezentúl a konyhai zöld- és élelmiszerhulladék külön gyűjtésére is lesz lehetőség. Mint megtudtuk, ezzel jelentősen csökkenthető a hulladéklerakók üvegházhatású gáz-kibocsátása, javítható a talaj minősége, valamint fokozható az általános hulladékkezelési rendszer működési hatékonysága. A konyhai zöld- és élelmiszerhulladékokat biogáz üzemekben hasznosítják – a Depónia Kisbérre viszi -, ahol megújuló energiaforrásként áramot és hőt állítanak elő belőle. A biogáz üzemben képződő maradék ráadásul, magas tápanyagtartalma miatt, kiváló komposzt anyagot képez a mezőgazdaság számára.

Barna kukák a lakótelepeken

Székesfehérváron egyelőre a Tóvárosi, illetve a Szedreskerti lakónegyedben és a Palotavárosban kerülnek ki az új, barna színű 120 literes, zárható és szigeteléssel ellátott kukák, amelyekbe a konyhai zöld- és élelmiszerhulladékokat lehet kidobni. Ugyanakkor, megkönnyítendő a lakásokban történő gyűjtést, minden érintett társasházban az ajtók elé letesznek egy jól záródó 5 literes konyhai gyűjtőedényt is, amin minden szükséges és fontos információt el tudnak olvasni, így többek között azt, hogy mit és hogyan dobhatnak a barna kukákba, illetve mi az, amit semmiképp se tegyenek bele! A barna gyűjtőedényeket – amelyeket február elején kezdenek el telepíteni és a már meglévő, rácsos gyűjtőpontokra kerülnek a vegyes hulladékos kukák mellé - május-szeptember között hetente kétszer, október-április között hetente egyszer ürítik. Ezen felül havonta egyszer mosásra is beviszik őket a Depónia telephelyére.

A szolgáltatás ingyenes!

Ahogy azt Steigerwald Tibor elmondta, az újfajta gyűjtési rendszerhez nem kötelező csatlakozni, de mivel ez nem kerül az ügyfeleknek többletköltségbe, nagyon szeretnék, ha minél többen kezdenék külön gyűjteni a konyhai zöld- és élelmiszerhulladékot az említett helyeken. Azt is hozzátette, azt még nem tudja megmondani, lesz-e lehetőség a jövőben a családiházas övezetekben hasonló gyűjtésre, mivel tapasztalatok szerint az állatok miatt ott kevesebb az élelmiszermaradék. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a biohulladék ilyen szintű külön gyűjtése egyelőre csak 14 hazai nagyvárosban kezdődik meg. Fehérváron mintegy 10 ezer háztartást, ezen keresztül nagyjából 24 ezer embert érint.

Az említett 5 literes edényeket várhatóan csak február közepétől kezdik kivinni az érintett háztartásokhoz, ám a barna kukák már a jövő hónap elejétől elérhetők lesznek, így aki szeretné a nála keletkező zöld- és élelmiszerhulladékot elkezdeni gyűjteni, az természetesen már használhatja őket!