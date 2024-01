Többször is írtunk arról, hogy a tordasi Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát fenntartó Don Bosco Nővérek igényét nem fogadták kitörő lelkesedéssel a községben. Tavaly a képviselő-testület több kört is „futott” az ügyben, mert nem szeretnék elveszteni az iskolát. Az ugyan később számukra is kiderült, az iskola tulajdonjogának átadása nem lehetőség, hanem törvényben foglalt kötelesség, amennyiben az érintett egyház kéri az általa működtetett ingatlan – jelen esetben a tordasi iskola - tulajdonjogát. Juhász Csaba polgármester köztes megoldásként javasolta, kössenek külön megállapodást a Nővérekkel, amiben azok szavatolnak bizonyos dolgokat az önkormányzat számára az iskola tulajdonjogáért cserébe. Ez mindkét félnek előnyös megoldás lehetett volna. Ám a megállapodástervezetet a képviselőtestület tagjai – a polgármestert leszámítva – nem szavazták meg. Talán arra számítottak, hogy a Nővérek a településen tapasztalható ellenállás miatt végül visszavonják az igényüket, ám ez nem történt meg. Mivel időközben lejárt a határidő és a tordasi önkormányzat nem adta a beleegyezését a tulajdonjog Don Bosco Nővéreknek történő átadásához, azok bírósághoz fordultak.

Az idén január elején tartott képviselő-testületi ülésen aztán arról döntöttek, ellenkérelmet adnak be a bíróságon, ezzel együtt közvetítői eljárást is kezdeményeznek. – A képviselők belátták, nincs más választásunk: meg kell állapodnunk a Nővérekkel, akik az általuk benyújtott szerződéstervezet jóváhagyását kérték a bíróságtól. Nyilvánvalóan annak egyetlen olyan pontja sincs, ami az önkormányzat érdekeit figyelembe venné. Így aztán most – ugyan tavaly nem támogatták – a képviselők is azon vannak, hogy közvetítés útján mégis köthessünk a fenntartóval valamilyen külön egyezséget az iskola ügyében, ami biztosítékot jelentene számunkra, hogy amíg az iskola tulajdonjoga a Nővéreknél van, nem tesznek semmi ránk nézve hátrányos, vagy netán később hátrányossá váló lépést – mondta a feol.hu-nak Juhász Csaba.

Két vasat tart tehát a tűzben a tordasi önkormányzat, hiszen az általuk beadott ellenkérelemben több mindent is kifogásoltak a Don Bosco Nővérek szerződéstervezetében. Ugyanakkor reménykednek abban is, hogy – ha megkésve is, de – sikerül a renddel megállapodást kötniük. Hogy milyen irányban folytatódik a történet, az majd elválik.