Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével.

A SZÉNA Egyesület - a Házasság hetéhez kapcsolódóan - játékot hirdet Fejér vármegyében élő házaspárok számára. A „Hívd randira házastársadat!” elnevezésű pályázat keretében azt kérik a résztvevőktől, hogy január 22. és február 11. között töltsenek el kettesben egy kis időt és a randevún készítsenek egy közös képet is. Azok a házaspárok is pályázhatnak, akik a korábbi években már részt vettek a SZÉNA Egyesület játékában. Akik teljesítik a feladatot és a fotót feltöltik a www.szena.hu honlapon elérhető űrlapon keresztül, azok részt vesznek egy sorsoláson, ahol több értékes nyeremény is gazdára talál. Kisorsolásra kerül az Árpád Fürdő jóvoltából egy Relax Páros csomag, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége székesfehérvári csoportjának felajánlásából egy ajándékcsomag, valamint az Origo Mandoletti és Szendvicsbár ajándéka egy páros brunch meghívás.

A pályázatokat 2024. február 11. (vasárnap) 24 óráig várják. A sorsolásra és az eredményhirdetésre a Házasság Hetében kerül majd sor, a nyerteseket pedig telefonon értesítik legkésőbb 2024. február 22-ig.

Jelen pályázati felhívások célja felhívni a figyelmet a kettesben töltött, minőségi idő és az egymásra figyelés fontosságára. A játék célja emellett az, hogy a párok felidézzék, megismételjék hajdani találkozásaikat, ezzel is erősítve kapcsolatukat.