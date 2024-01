Január 11-én a Velencei-tó felszínét egybefüggő jég borítja – adhatta hírül a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Vármegyei Szakaszmérnöksége. Az Agárdi Tófelügyelőség előtti nyílt vízterületen délelőtt 2 és fél centiméternyi jégvastagságot mértek, amely a kikötőkben, öblökben, védett part menti területeken már meghízott egészen 3-4 centiméterre.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A napközbeni idő is őrizte a jeget a tavon, ahogy az elkövetkezendő napok éjszakái is fogják. Az időjárás előrejelzések szerint azonban a nappali órákban kicsit magasabbra: 2-11 Celsius fokra emelkedik a hőmérséklet. Ez pedig nem segíti elő vélhetően a jegesedés fokozódását a Velencei-tavon. Így sem ma, sem a következő napokban nem alkalmas a vízfelület arra, hogy az emberek rámenjenek. Nem úgy a vízimadaraknak, amelyek a jégen is jól érzik magukat jelenleg a térségben.