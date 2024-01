„Hosszú évek óta számíthatunk Dél-Fejérben a mezőfalvai srácok áldozatos önkéntes munkájára, a folyamatosan fejlődő eszközparkjuk a közelmúltban egy Skoda esetkocsival is kiegészült. Ez elsősorban a megye tűzoltóinak az egészségügyi biztosítását hivatott szolgálni egy-egy beavatkozás során, felszerelve minden ehhez szükséges orvosi és műszaki eszközzel, a szakértelemről pedig a mentőápolói végzettséggel is bíró egyesületi tagok gondoskodnak. Nagyon fontos, hogy a tűzoltókat a beavatkozások során - ha szükséges - a legrövidebb időn belül szakszerűen elsősegélyben tudják részesíteni, stabilizálni, adott esetben már a kórházba szállítás előtt. Minden tiszteletem a Mezőfalva Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapatáé, a jövőben is minden erőnkkel támogatni fogjuk a munkásságukat!" – írta bejegyzésében Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője.