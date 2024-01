Sajtótájékoztatót tartottak a székesfehérvári civil szervezeteknek a Városháza Dísztermében. A téma, az idei Társadalmi Felelősségvállalási Alap terhére kiírandó pályázatok, illetve a Nemzeti Együttműködési Alap választási folyamatai voltak.

Molnár Tamás, a környezetvédelmi és civil ügyek tanácsnoka és Berdó-Kovács Erika, a Fejér Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetője hívta meg a vendégeket a díszteremben zajló tanácskozásra. Előtte sajtótájékoztatót tartottak melyen Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely vezetője emlékeztette a civil szervezetek képviselőt arra, hogy február 2-ig, pénteken éjfélig állíthatnak elektort az EPER felület segítségével.

Mint megtudtuk, a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási rendszerében, elektori gyűléseken választhatják meg a tanács és a kollégium tagjait. Ezek a testületek döntenek később a benyújtott pályázatok elbírálásáról.

Az elektori választások március elején lesznek, négy napon át Székesfehérváron és egy-egy nap pedig Dunaújvárosban és Sárbogárdon.

– Azért fontos, hogy a civil szervezetek elektort állítsanak, mert csak így vehetnek részt a választásokon. A tanács kilenc tagból áll, a kollégium szintén, ezekből pedig három-három tagot közvetlenül a civil szervezetek választanak, a maradék három-három tagot pedig az ágazati politika és a minisztérium delegálja – mondta Zugor Zsuzsanna.

Fotó: Simon Erika / ÖKK

Molnár Tamás önkormányzati képviselő hozzátette:

– Az év indulásával szerettünk volna tájékoztatót tartani arról, hogy a városi pályázatok a Társadalmi Felelősségvállalási Alapból milyen ütemezésben fognak elindulni. Ezzel együtt szeretnénk egy kis segítséget is adni a pályázatok benyújtásához, hogy olyan, a korábbi években megtörtént hibákra is felhívjuk a figyelmet, melyek kizárással jártak, annak érdekében, hogy idén csak sikeres pályázat érkezzen be és el tudjanak indulni az együttműködések – fogalmazott a környezetvédelmi és civil ügyek tanácsnoka.

Mint kiderült a tájékoztatón, közel 100 millió forint, amit a város a civil szervezeteknek szán.

Az eseményen Berdó-Kovács Erika, a Fejér Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetője a 2024-ben esedékes elektori választásról, illetve részleteiről, a Nemzeti Együttműködési Alapról beszélt a megjelenteknek.