Mint írtuk Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke Mészáros Lajos országgyűlési képviselővel közösen, Tüke László szintén pusztaszabolcsi lakos kezdeményezésére felkeresték Kubatov Gábort, a Ferencvárosi Torna Club elnökét, hogy amennyiben van rá módja ajánljon fel egy aukciós tárgyat, amelyet licitre bocsáthatnak és az ott befolyt legmagasabb ajánlattal Bicskei Kornél gyógyulását támogassák. Az elnök örömmel beállt a kezdeményezés mögé és felajánlott egy az összes játékos aláírásával ellátott mérkőzéslabdát, amelyre december 18. és január 2. között lehetett licitálni.

Bicskei Kornél számos betegséggel küzdött, illetve küzd jelenleg is. Ezen betegségek között van rákos megbetegedés és hemofília is, utóbbi a 80’-as években kapott fertőzött vér miatt. Ezentúl mozgásában is korlátozott – most mankóval közlekedik, ezért egy csípőműtétre vár, hogy újra tudjon önállóan járni. Mindeközben Kornél, részben egészségügyi állapota miatt nehéz anyagi körülmények között él, így a licitből befolyt összeggel a műtétet és az azt követő gyógykezelést támogatják. A költségek fedezése megközelítőleg 2,5 millió forintba kerül.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Az online árverés során, habár sokan tettek ajánlatot, de a legmagasabb felajánlás a ST Solar Kft. részéről érkezett, akik 500 ezer forintot ajánlottak fel.

Molnár Krisztián elmondta érkezett még egy nagyobb összegű felajánlás a licit során, ám az nem a mérkőzéslabdáért, hanem csak is kizárólag Kornél gyógyulásához szeretett volna anyagi támogatást nyújtani a felajánló – kérésének elegét téve nevét nem árulták el -.

A közgyűlés elnöke mellett Mészáros Lajos arról beszélt, hogy miért komplikáltabb Kornél esetében az előtte álló csípőműtét. Mint mondta a kísérőbetegségek bonyolultabbá teszik a beavatkozást.