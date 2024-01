202 településről 94 faj 864 egyede érkezett hozzájuk – még leírni is sok, nemhogy ellátni, majd rehabilitálni és visszaengedni a szabadba. A Sóstó Vadvédelmi Központ nem tétlenkedett, rengeteg állaton segített az elmúlt egy évben és a hozzájuk beérkezettek közül közel felét, 359 egyedet már vissza is engedtek a természetbe. Voltak köztük olyan esetek, akik rövidebb időt töltöttek ott, míg másoknak több idő és beavatkozás kellett a gyógyuláshoz, 71 pedig jelenleg is a központ átmeneti vagy állandó lakója. A mentési kísérleteknek azonban bőven volt árnyoldala is:

– 435 egyed az erőfeszítéseink ellenére elpusztult, 101 súlyos esetnél eutanáziát kellett alkalmaznunk, szem előtt tartva az állat méltóságát. Minden egyes állat más egyéniség, igyekszünk a legjobb tudásunk szerint segíteni rajtuk és általuk bemutatni a hazai természetvédelem elengedhetetlen szerepét – írják bejegyzésükben.