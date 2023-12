Adventi varázslat köszöntött be a Késmárki közben, ahol az adventi hétvégéken egy különleges, közösségi vásárt és termelői piacot rendeznek. A „Varázslatos adventi készülődés Öreghegyen” című esemény - amelyet pénteken délután nyitottak meg hivatalosan - egy igazi családi és közösségi találkozóhelyet kínál az ünnepi készülődés jegyében.

A posta és a játszótér által szegélyezett kis parkban hagyományteremtő céllal életre hívott rendezvényen a helyi kézművesek és termelők legjavát láthatjuk. A vásáron mindenki megtalálhatja a számára kedves téli finomságokat, legyen szó házi süteményekről, sajtokról, mézekről, lekvárokról, fűszerekről, vagy épp a kézzel készített fatermékekről, textil babákról, gyertyákról és szezonális ajándékokról.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A gyermekes családokat külön örömmel tölti el, hogy a Mesi Műhely által szervezett Mikulásváró játékos foglalkozásokkal gondoskodtak a legkisebbek szórakoztatásáról. Miközben a gyerekek élvezik a foglalkozásokat, a felnőttek forralt bor, kürtöskalács, vagy alkoholmentes forralt puncs mellett oszthatják meg gondolataikat és tölthetik az időt.

Az ünnepi hangulatot még inkább fokozta, hogy Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Róth Péter alpolgármester gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját, ezzel hivatalosan is megnyitva az első öreghegyi adventi vásárt. Vargha Tamás megjegyezte, hogy a vásár nem csak az ünnepek alatt, hanem hosszabb távon is lehetőséget biztosít a közösség találkozására. Az Öreghegyen megrendezett adventi vásár így nem csupán a helyi termékek és finomságok bemutatására szolgál, hanem egy közösségi találkozóhelyként is funkcionál, ahol az emberek összegyűlhetnek, beszélgethetnek, és megoszthatják az ünnepi hangulatot. Az ilyen rendezvények fontossága nemcsak a gazdasági, hanem a társadalmi és kulturális szempontból is kiemelkedő, különösen a helyi közösségek életében.