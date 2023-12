A korábban más nevek alatt is működő Howmet-Köfém Kft. vállalat alapítványa immár hatodik alkalommal nyújtott több millió forintos támogatást a Vasvári Pál Gimnáziumnak, ahol évek óta fut az úgynevezett STEM program. A STEM az angol természettudomány, technológia, mérnöki tudomány és matematika szavakból képzett mozaikszó. A program lényege, hogy a természettudományos, a műszaki és a mérnöki pályák felé orientálja a diákokat. A fehérvári vállalat azzal a nem titkolt céllal támogatja a gimnáziumban a programot, hogy ilyen módon is igyekezzen biztosítani a saját mérnök és műszaki szakember utánpótlását. Ugyanezen okból csatlakozott főiskolai szinten a duális képzéshez is.

A Howmet és a Vasvári között meglévő kapcsolatnak köszönhetően az elmúlt években több mint 40 millió forint került az iskolába. - A támogatásból a napi munka mellé olyan élményt adó programokat tudunk tenni, amelyek tágabb rálátást biztosítanak a diákok számára a STEM tudományos területein. Tanulóinknak volt például lehetőségük nem csak itthoni, de külföldi gyárlátogatásokon is részt venni, hogy bepillanthassanak a mérnökök munkájába, ami segítséget jelenthet, amikor pályaválasztásra kerül a sor – mondta Horváth József, aki azt is hozzátette, a STEM program beindítása óta láthatóan megnőtt az iskolában az emeltszintű képzést választó diákok száma és ez megmutatkozik a továbbtanulási irányokban is.

Az érintett osztályban tanuló 10. osztályos diákoknak Katus István, a Howmet-Köfém Kft. vezérigazgatója mesélt a vállalatról, annak fő termékéről, illetve arról, milyen lehetőségek várnak a különböző területeken végzett fiatal mérnökökre. Mészáros Attila, alpolgármester hozzátette, a városban műszaki és mérnöki területen továbbtanulni szándékozó diákoknak remek választás lehet az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara. Egyúttal megköszönte a vállalatnak azt a példaértékű támogatást, amelyet a társadalmi felelősségvállalás keretében nyújtanak a városnak több különböző területen is.