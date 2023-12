Szinte tavaszias délutánon kezdődött a móri adventi ünnepség december 17-én. A Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete előző héten a helyi borászok felajánlásaiból készült bort árulták, támogatva ezzel a Gárdonyi Géza Általános Iskolát.

Most nem segítőként, hanem főszereplőként vannak jelen a borhölgyek a polgármesteri hivatal előtti adventi ünnepen, hogy segítsék a Bice-Bóca Egyesület munkáját.

Fotó: Hrubos Zsolt

–Most nem csak egy tétellel készültünk, ugyanis van egy üst fehér, egy erdei gyümölcsös vörös, sőt egy almás forraltbort is készítettünk, utóbbit hagyományos kvircedlivel kínáljuk, és persze azokra is gondoltunk, akik nem isznak bort, nekik most is teát készítettünk–mondta Bäcker Zsuzsanna.

A gőzölgő poharazás közben, ahogy minden adventi hétvégén, elkezdődik a gyertyagyújtás is. A harmadik adventi gyertyát 16.30 órakor gyújtották. Az adventi köszöntőt Törő Gábor országgyűlési képviselő, az áldást Veres Péter református lelkész vállalta.

Fotó: Hrubos Zsolt

A műsort a Bice-Bóca Egyesület tagjai, a Móri Magnificat Kórus, valamint a Móri dr. Zimmermann Ágoston Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói adták, de színpadra lépett a Móri Napsugár Óvoda Szivárvány Kamarakórusa is.