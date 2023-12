A menhelyre az adományozók elsősorban kiváló minőségű állateledelt és jutalomfalatokat vittek, valamint az állatok számára létfontosságú bolhairtó szereket.

Az állatotthon jelenleg 90 cicát és 90 kutyust gondoz, akik új otthont keresnek. Krepsz Gyöngyi, a menhely vezetője kiemelte, hogy a közelmúltban több kutyus is szerető családba került, a menhely partnerének köszönhetően pedig több állat németországi befogadóknál talált új otthonra.

A támogatás, amely körülbelül 130 ezer forint értékű volt, az egyesület AlphaVet Kft-vel való együttműködése révén még értékesebbé vált. Mint megtudtuk, ez már a harmadik alkalom, amikor a Herosz Állatotthonnak az egyesület és az képviselő összedolgozva kedveskednek. A mostani adomány egy korábbi jótékonysági esemény, az "Ugorj be most!" előadás bevételéből származik, amelyet az egyesület saját forrásaikkal is még tovább növelt.

A HEROSZ Fehérvári Állatotthon munkatársai és persze az ott élő állatok hálával és örömmel fogadták az adományokat. Az ilyen jellegű támogatások nélkülözhetetlenek a menhely napi működéséhez, és az állatok magas színvonalú ellátásához.

A Fehérvári Állatotthon továbbra is várja az adományokat a kint elhelyezett adományládába, amit a nap minden órájában elérhetnek az jótékonykodni kívánók. Különösen kölyök és junior eledeleket, valamint immunerősítő szereket várnak nagy szeretettel és persze a törölközőkből és pokrócokból sosem elég.