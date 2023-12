Régi hagyománynak mondható, hogy Vörösmarty Mihály születésnapján – december 1-jén – Székesfehérváron megyei szavalóversenyt rendez a költő nevét viselő általános iskola. Nem volt ez másként pénteken sem, immáron 33. alkalommal adott otthont az intézmény az irodalmi eseménynek.

Makainé Vida Bernadett intézményvezető köszöntötte a résztvevőket.

Fotó: Fehér Gábor

Makainé Vida Bernadett intézményvezető az ünnepi megnyitó alkalmával elmondta, hogy az idén rendkívül nagy számban – több mint hetvenen – mérték össze tudásukat a fiatalok, amellyel részesévé váltak egy olyan nemes követésnek, amely a magyarság kultúráját és hagyományait, valamint Vörösmarty eszmei hagyatékát kívánja ápolni, aki 223 évvel ezelőtt 1800. december 1-jén született.

– Ma amikor a sebesség a felszínesség világát éljük a mélység és minőség keresése különösen fontos az érték. Kányádi Sándor Valaki jár a fák hegyén című kötetében mesél arról, hogy mit is jelent a költészet. Egy falusi kis iskolástól kérdezte meg egyszer, hogy mi a vers. A gyerek ijedtében csak annyit válaszolt: „A vers az, amit mondani kell!" Ez a tömör megfogalmazású bölcsesség azonban minden szavalóverseny mottója is lehetne, hiszen a vers nem pusztán olvasásra való, hanem azt el is kell szavalni. Abban pedig hogy a szívünkig elérjen minden szó a költő verseiből a szavalóknak, az előadóművészetnek nagy szerepe van – fogalmazott az intézményvezető köszöntőjében.

A zsűriben idén Horváth Adrienn a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója, Sziksz Zsuzsanna logopédus, Heiter Tamás költő, Adorján Viktor az irodalomtudomány doktora, Sohonyai Edit író, Kummerné Németh Judit magyar szakos tanár, Bobory Zoltán a Vörösmarty Társaság elnöke, Bakonyi István irodalomtörténész, illetve Kozáry Ferenc színművész kaptak helyet.

A szakmai zsűrinek nem volt könnyű dolga, színvonalas előadásokat hallhattak.

Fotó: Fehér Gábor

Az ünnepélyes megnyitót követően kezdetét vette a verseny, melynek eredményhirdetését – ahol a legjobbak könyvekkel és Vörösmarty Emlékplakettel gazdagodtak – követően a résztvevők közösen helyezték el tisztelet virágait a költő szobránál a Vörösmarty téren.

A legkisebbek is izgatottan várták a versenyt, majd az eredményhirdetést.

Fotó: Fehér Gábor

EREDMÉNYEK

ALSÓ TAGOZAT:

1. Takács Odett - Seregélyesi Baptista Általános Iskola És AMI

2. Egyed Hunor - Móri Radnóti m Általános Iskola Kincsesbányai Tagiskola

3. Mohácsi Levente - Széna Téri Általános Iskola

Különdíj:

Fürst Milán

Pongrácz Zalán

Bíró Bors Boldizsár

Bíró Andor Lizander

Veiland Noémi

FELSŐ TAGOZAT

1. Korbai Mátyás - Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium

2. Temesvári Cecília - Ciszterci Szent István Gimnázium

3. Czombál András - Kossuth Lajos Általános Iskola

Különdíj:

Lukács Bence András

Kaltenbach Bence Károly

Bondor Donát

Kaposi Réka, a Ciszterci Szent István Gimnázium diákja örömmel vette át a díjat Bakonyi István irodalomtörténésztől.

Fotó: Intézmény

KÖZÉPISKOLA

1. Kaposi Réka - Ciszterci Szent István Gimnázium

2. Major Gábor - Vasvári Pál Gimnázium

3. Nemes János - Móri Táncsics Mihály Gimnázium

Különdíj:

Vargha Villő Virág

Gengeliczki Lili