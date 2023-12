Talán sokan emlékeznek még arra, az időszakra, amikor azért izgultunk, hogy a Sóstó ne szikesedjen el teljesen, ugyanis volt olyan nyár, hogy a vízfelülete minimálisra zsugorodott. Persze, akkor nem volt állandó vízutánpótlás, ezt csak a természetvédelmi terület rendezése során, a Basa-árok folyásának megfordításával érték el a szakemberek. Ahogy már előző cikkünkben is írtuk, most már annyi eső, havaseső, hó esett, hogy gyakorlatilag teljesen telítődött vízzel a terület, magasan van a talajvíz és a tó maga is sok helyen kilépett a medréből.

Amint a Sóstó őrei írják a közösségi oldalon: "Szeretnénk megkérni a kedves kirándulókat, kizárólag gumicsizmában jöjjenek ki sétálni, a tó körül főleg. A rengeteg csapadék miatt sok helyen kilépett a tó a medréből és most meglehetősen nagy a sár is. A zsilip nyitva van, a tanösvényt most is szárítjuk.

Minden természeti környezetben tett kirándulás során erre számítsunk, magasabban fekvő helyeken is. Szerencsére az élőhelyek feltöltődtek, a talajvíz magasan van, ezért lesz most dagonya bőven."

Ez igazából jó hír, hiszen az élővilágnak mindez maga a paradicsom, és tavasszal is lesz víztartalék bőven a területen.