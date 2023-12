Festmény Pinke Miklós festőművésztől; bérlet a Fehérvári Irodalmi Napokra; Orsiékszer által készített míves ékszerek, díszek; a Fehérvári Heti Betevőnek dedikált könyv mások mellett Garaczi Lászlótól vagy Nádasdy Ádámtól; kerámiák Szatzkerné Piroskától; dedikált lemezek az Európa Kiadótól – például ilyen felajánlások várnak ajánlatra a Fehérvári Heti Betevő licitjén, amely december 2-án kezdődött és december 17-én éjfélig tart. Aki körülnéz az online galériában, és licitálásba kezd, az nem csupán valóban egyedi tárgyhoz juthat hozzá, hanem egy jó ügyet is támogat.

A Fehérvári Heti Betevő ugyanis – a központi szervezethez hasonlóan – rászorulóknak oszt meleg ételt és mellé a lehetőségek, felajánlások szerint gyümölcsöt, süteményt. A csapat önkéntesekből áll, akik kéthetente időt és energiát nem kímélve szerzik be és adják át a valamely étterem által készített meleg ételt, illetve a kisebb csomagokat. A betevősök időnként mást – például ruhát, tanszert – is gyűjtenek a szociálisan nehéz helyzetben lévőknek, és akár rendezvényekre is kitelepülnek, hogy adomány fejében zsíroskenyeret és hasonló falatokat kínáljanak.

Az ételosztásokon – amelyek helyszíne egyelőre még a Csónakázó-tónál lévő művelődési ház melletti tér, de januártól a Deák Ferenc középiskolába települ át a Betevő csapata – a környékbeli hajléktalanok mellett szerény körülmények között élők, nagycsaládosok, kisnyugdíjasok jutnak ellátáshoz kéthetente.

Aki tehát támogatná az ügyet, és szívesen licitálna, az keresse a Facebookon a Fehérvári Heti Betevő oldalát és a licites bejegyzést a képekkel, amelyek alatt megteheti tétjeit.