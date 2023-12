Czeilinger Izabella népdalénekes csodálatos énekével, az első adventi gyertya meggyújtásával, kandalló tűzzel és valódi téli mínuszokkal fogadta a kápolnásnyéki Halász-kastély Nádasdy Borbála grófnőt vasárnap délután.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Már nem első alkalommal érkezett a településre a grófnő, aki családi kötődéseiről, régi havas, meghitt vagy éppen sötét háborúkkal teli karácsonyokról mesélt a teltházas közönségnek a Kastélymesék sorozat előadásán. Dicsérte a Halász-kastély kultúrmisszióját, és szólt arról is, mennyire fontos ma is a valódi családi kötelék, melyet nem lehet internetes kapcsolódásokkal kiváltani. Mostanra, özvegyasszonyként még fontosabbnak látja ezt, árulta el, ahogy azt is: külföldön élő családjával igyekszik sűrűn tartani a kapcsolatot és minőségi időt tölteni unokáival – akiknek a magyar nyelv szeretetét is szeretné átadni. Rodics Eszter, a Halász-kastély igazgatónője köszöntötte őt, csokorral köszönve meg ismét érkezését, majd pedig a kastélykert adventi koszorúján is meggyújtották az első gyertyát.