Különösen szép látványt nyújt decemberben a Fő utca az Országalmától karácsonyi díszkivilágítással. Bizonyára még hangulatosabb lenne az ünnepi látkép, ha a webkamerán keresztül nemcsak a város feldíszített fenyőfájának a felső részét látnánk a csúcsdísszel, hanem az egész fa is beleférne az élőképbe.

Élve a lehetőséggel, a Fehérvári vagyok! Facebook oldal közösségi fórumán keresztül megkérdeztük a város polgármesterét, Cser-Palkovics Andrást lát-e lehetőséget arra, hogy a város fenyőfája is bekerüljön a webkamera látóterébe. A városvezető válaszában elmondta, ha a webkamera jelenlegi beállításán változtatnák, egy lentebbre helyezett állítással legfeljebb a városháza csatornáját láthatnánk. Viszont megvizsgálják annak lehetőségét, hogy egy másik épületről közvetített felvétellel láthatóbb lenne-e a karácsonyfa. Jelenleg vizsgálják a webkamera hálózat bővítését is, igazán tetszetős lenne a Vörösmarty Színháztól a Zichy ligetet rögzítő webkamerás városkép is.

Fotó: Tóth Sándor

A folyamatos élőképen kívül más lehetőségekre is képes a webkamera oldala a városi portálon, lementhető felvétel/digitális fotó is készíthető vele. Akár saját képarchívumunkban őrizhetünk egy-egy emlékezetes felvételt, például a behavazott városközpontról vagy fehérvári

üdvözletként is elküldhetjük bárkinek. Ha kép van, miért ne lenne lehetőség a hangra is! Ebben az időszakban karácsonyi dallamok lenghetnék be a városi webkamera téli élőképeit. Polgármesterünk ezt jó ötletnek tartotta, talán ezért már az idén is karácsonyi énekek és zene köszöntheti ünnepi díszbe öltözött városunkat, s mindnyájunkat a város weblapján is. Áldott és békés karácsonyt kívánunk Fehérvár minden lakójának!

A cikk szerzője: Tóth Sándor