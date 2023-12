A változásról a település önkormányzata tájékoztatójában kiemelte, mindig is büszkék voltak arra, hogy a települést érintő hírekről, a község eseményeiről több felületen is tájékoztatják a helyieket. 2023-ban az időközi választás után indult újra a Szabad1 TV. Az azóta eltelt időszakban kiderült, hogy a kábeltévés formátum nem a legköltséghatékonyabb megoldás, ráadásul a helyiek is több időt töltenek a televízió helyett a számítógép és a mobiltelefon képernyője előtt.

– Olyan megoldást kellett tehát találni, amely a legtöbb lakos számára lehetővé teszi, hogy a községben, a községről készülő videókat meg tudja nézni – lehetőleg akkor, amikor ideje engedi. Ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy a Szabad1 TV műsora 2024 januárjától az internetre, egy YouTube-csatornára költözik, amit bármilyen eszközön lehet majd nézni – adta hírül az önkormányzat hozzátéve: a változással a műsorok műszaki színvonala is növekedni fog.