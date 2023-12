Egy szokványos hétvégi este váratlan fordulatot vett Csőszön, amikor egy idős asszony - éppen lányánál vendégeskedve - arra lett figyelmes, hogy megszakadt az áramellátás a házban. Mivel lánya munkában volt, egyedül maradt a sötétben, így azonnal segítséget kért a szomszédtól, Földesi Gábortól, a község polgármesterétől.

A tűzveszély felfedezése

Földesi Gábor, aki napját éppen a csendes esti rutinjával zárta volna, amikor a segítségkéréssel megkeresték, összeszedte szerszámait és elindult a probléma forrását megkeresni. A házba belépve azonban váratlan látvány fogadta: a plafon vörösen izzott, és világító szikrák hullottak a szőnyegre. "Mintha görög tüzet gyújtottak volna," jellemezte a helyzetet a település vezetője. Azonnal rájött, hogy tűz van, és cselekedett.

Küzdelem a lángokkal

A polgármester azonnal értesítette vejét, Farkasréti Ferencet – aki kéményseprőként szakértelmével is segíteni tudta a mentőakciót – miközben hívta a tűzoltókat is. Míg a segítség megérkezett, minden lehetséges módszert bevetettek a tűz megfékezésére. Porral oltókat használtak, bár ezek a készülékek hatalmas porfelhőt és látási nehézségeket okozotak. A tűz a padláson is tombolt, ahol a veje poroltóval igyekezett megfékezni a lángokat, miközben Földesi Gábor vödörrel hordott vizet, hogy a tűz ne terjedjen tovább.

A tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek. Az egyik tűzoltó csáklyával áll neki a bontásnak, égő gerenda darabok hullottak. Másikuk a padlásra rohant a tüzet oltani, miközben a lába alatt meggyengült, átázott födém beszakadt. Szerencsére nem történt nagyobb baj a már meglévőnél, és végül sikerült megfékezniük a tüzet.

Közösség összefogása és a helyreállítás

A tragédia után a csőszi közösség azonnal összefogott. Már másnap reggel két ács érkezett a súlyosan károsodott házhoz, hogy legalább ideiglenes megoldást találjanak a tető helyreállítására. Deszkákkal és OSB lapokkal erősítették és takarták el a mennyezeten keletkezett hatalmas lyukat, ígytéve lakhatóvá legalább a hátsó szobát. Mindeközben a Dózsa György utcai kisboltban azonnal adománygyűjtés indult, amely segíthet a károk mielőbbi, végleges helyrehozatalában. Még csak pár nap telt el a tűzeset óta, de a pogármester szerint meglepő ütemben gyűlik a pénz bajba jutott tulajdonos megsegítésére.

Ez a történet nem csak a tűzvész drámai pillanatairól szól, hanem a helyi közösség összetartásáról és a tűzoltók profi munkájáról is. Földesi Gábor polgármester lenyűgözőnek írta le a tűzoltók munkáját, akik mielőtt az égő házhoz megérkeztek volna, egy súlyos autóbalesetnél is helytálltak. A polgármester köszönő levelet írt a tűzoltóknak, amelyet szerkesztőségünkhöz is eljuttatott, és amelyet örömmel osztunk meg következő cikkünkben.