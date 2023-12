Július 1. Átadták a kisváros új parkját

Egy 3200 négyzetméteres parkot adott át Csákváron Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke és Illés Szabolcs polgármester. A városközpontban létrejövő modern, 21. századi közösségi tér a csákvári családok és fiatalok szabad idejének tartalmas eltöltését szolgálja. Hamarosan a Floriana téren kialakított kerékpáros pumpapályát és futópályát, valamint a megújult Petőfi utcai játszóteret is átadhatják.

Július 3. Szoboszlai a Liverpoolban!

Szoboszlai Dominik a Premier League-ben folytatja pályafutását. A Red Bull Leipzig 22 esztendős, a fehérvári Főnix Gold FC-ben nevelkedett klasszisa ötéves, 2028-ig szóló szerződést írt alá. A Liverpool FC 70 millió euróért vette meg. A magyar válogatott csapatkapitánya a „Pool” tizenegyedik magyarja.

Július 5. „Boros ünnep” Enyingen

Enyingen néhány évvel ezelőtt már pincetúrával ünnepelték Szent Iván éjszakáját az Öreghegyen. Idén az attrakciót összekötötték a magyar bor napja programsorozattal, a Nagy koccintással. A két helyi boros társaság, az Enyingi Borkedvelők Rendje és az Öreghegyi Borbarát Klub most közösen tett a magyar bor népszerűsítéséért, a Szent Iván-éji pincebemutatót közösen rendezték meg.

Július 10. Ismét a magasba szálltak!

Motorostalálkozó és rockfesztivál Polgárdiban. „Én vagyok a legöregebb Fekete Sas” – nyugtázta a bölcsek rendíthetetlen nyugalmával Fekete Sanyi bá. A szombat délutáni motoros felvonulást most is, piros Pannóniáját hajtva, a 79 esztendős férfiú vezette föl. Benzingőz és gumifüstöltetés, mellények és szegecsek, sörök és haverok. Vagy, hogy újra az elnök, Polácska Marcsi alapmondatára hivatkozzunk: „Vasak, rock és buli!” A Fekete Sas Motoros Nemzetség partyja most is nagyot szólt a város határában…

Július 10. A Festetics-kastély éjszakája

Mikor a Nap helyét felváltotta a Hold, új színekben tündökölt a dégi Festetics-kastély, a Hollandi-házhoz vezető füves területen pedig fáklyák lobbantak lángra. Sokakat csalogatott a Festetics-kastély éjszakája nevet viselő program, ez a mesés, interaktív, nyáresti időutazás. A közelmúltban megújult és átadott épület kívül-belül ragyogott.

Július 12. Távközlési adótorony

A távközlési adótorony ügye évek óta puskaporos hordó Nádasdladányban. A képviselő-testület döntése értelmében az eredetileg kijelölt helyszínen, a focipálya mögött épül meg az adótorony a településen.

Július 13. Dinnyés és Pákozd között

Mintegy 3,7 kilométer hosszon elkészült a 6213-as jelű Seregélyes–Pákozd összekötő út Dinnyés és Pákozd között. Az útfelújítást sokan várták, a Magyar Közút a kerékpárosok biztonságára is gondolt.

Július 15. Sukoró – EFOTT

Helyzetjelentés az EFOTT csütörtöki napjáról. A Korda György–Balázs Klári házaspár előtt ismét tömegek sorakoztak fel, hogy a szabadba üvöltsék: „Reptér – Lobog a szélben a szélzsák…”

Július 17. Több ezer éves várostörténelem

Történetre során negyedszer vált várossá Csákvár, legutóbb 2013. július 15-én kapta meg ezt a címet. A városavatás tizedik évfordulóján ünnepséggel és számos programmal várták a település lakóit. Csákvár, Floriana néven először a római korban volt város.

Július 17. Szakál Antal halálára

Reménykedem a legközelebbi tavaszi orgonavirágzásban, amikor váltunk újra néhány szót. Barátságról, szeretetről, festészetről, érmekről, plakettekről, domborművekről. Mint oly sokszor, amikor bejelentkeztél a telefonba: „Igen, Szakál vagyok!”…

Július 18. A királyi lovászok faluja

Sárosdon 1993 óta minden évben megrendezik az Imre István Díjugrató Lovasversenyt. A jubileumi viadal ismét felidézte a település tradicionális lovasmúltját. Dunkl Gergely polgármestertől tudjuk, hogy a nagyközség a királyi lovászok faluja volt egykor.

Július 21. A várossá avatás ünnepén

A várossá avatásának 15. évfordulóját ünneplő Pusztaszabolcs ezúttal is négy napon át tartó, változatos programokat kínáló rendezvénysorozattal várja a helyieket a Szabolcs napok alkalmával.

Augusztus 3. Királyok a Belvárosban

A Székesfehérvári Királyi Napok és a Koronázási Ünnepi Játékok, valamint az ezt megelőző néhány hét egyedülálló attrakciója a Királyok a Belvárosban, mely során a nyár szombatjain a Vörösmarty Színház elől indul a királyi óriásbábok felvonulása a Fő utcán.

Augusztus 10. Hétvégi viharkárok

Hatalmas károk keletkeztek a hétvégi viharos időjárás miatt. A vármegyénkre vonatkozó adatokkal a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szolgált, akiket 80 esethez riasztottak. A biztosítótársaságok előzetes becslései szerint csaknem 250 millió forint a kárérték.

Augusztus 15. Országfelajánlás

A Magyar Szent Család városában, Székesfehérváron a hagyományos belvárosi körmenettel vette kezdetét a Szent István-i országfelajánlás napja, amely egyben a vármegyeszékhely fogadalmi ünnepe is. A körmenet keretében az ereklyéket ünnepélyesen átvitték a Püspöki palotából a Szent István-székesegyházba. A fogadalmi szentmisét Spányi Antal megyés püspök koncelebrálta.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Augusztus 15. A kő tanú, a kő csoda

Izgalmas alkotás megvalósítása foglalkoztatja Polyák István festő- és grafikusművészt, egy nagyméretű mozaikkép makettjét készíti a Battyáni Mozaik Stúdióban. A mozaikműhely egy zöldmezős ipari létesítmény, a szabadbattyáni LogSol Kft. területén található az egyik gyártócsarnokban. Polyák István elmondta, hogy a stúdiót Varga Zsolttal, a cég vezetőjével együtt alapították.

Augusztus 18. Orvos házaspárt díjaztak

Huszadik alkalommal gyűltek össze az Államalapító Szent István Emlékérem és Díj ünnepélyes átadására Székesfehérváron, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az idei kitüntetett a fehérvári orvos házaspár, Simon Gábor és Gervai Judit.

Augusztus 23. A Vértes élőhelyei

A Vértesi Natúrpark Tanácsa még 2021-ben döntött úgy, hogy a Vértes élőhelyeinek további biztonságos működése, környezetünk és létfeltételeink biztosítása érdekében szükség van egy klímavédelmi mintaprogram elkészítésére. A tanácsnak tizenhárom, a Vértesben fekvő település a tagja. A társéget átfogó adatok felhasználásával és szakértők bevonásával – az Agrárminisztérium támogatásával – mára elkészült a klímastratégia munka anyaga.

Augusztus 26. Kovács Tamás autócsodája

Az idő utazása az aszfalt szimfóniájában, a szélvész és a nosztalgia ölelése – minden kanyarban egy darabka múlt. Üdvözlünk a Peugeot 172R kabrió varázslatos világában, ahol az idő visszaforgatja az órákat, és minden gázpedálnyomással új fejezetet nyit az érzékek birodalmában! Kovács Tamáshoz, a jelenlegi, székesfehérvári tulajdonosához három évvel ezelőtt került ez a csodakocsi, és azóta az autó szívét-lelkét minden aprólékos részletében újjáélesztette.

Augusztus 28. Fergeteges hangulat a Kapa-kupán

A sorban immár a nyolcadik Sárosd Kapa-kupán ismét a kapálógépek kapták a főszerepet. Összesen 11 vármegye 42 településéről érkezett az az 55, mindenre elszánt versenyző, akikre ezúttal egy 750 méter hosszú, kanyarokkal, körforgalommal és izgalmas terepakadályokkal színesített versenypálya várt. Az évről évre egyre népszerűbb viadal látogatóinak száma rendre meghaladja a település lélekszámát.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Augusztus 30. Jót és jól – ez a titok!

Az önkormányzat képviselő-testülete az Enying Város Díszpolgára címet adományozta Tóth Dezső nyugdíjas iskolaigazgatónak, expolgármesternek az enyingi közoktatás magas színvonalának biztosítása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként. „Vágyaink, képességeink és lehetőségeink között egészségesen mérlegelve tudjunk dolgozni, erről szól az életünk!” – vallja őszinte hittel.

Szeptember 4. Vadgasztronómia

A vadászat, a gasztronómia és a kultúra paradicsoma – így is nevezhetnénk ezt a gyönyörű soponyai helyszínt, ahol a 16. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál keretében együtt ünnepeltek az emberek. Vadételek, zenés műsorok, játékok és előadások tarkították a rendezvényt, amelynek középpontjában a vadhús és a vadászati kultúra állt. A vadgasztronómia rejtelmeibe a színművészet két nagyágyúja, Bodrogi Gyula és Reviczky Gábor avatta be a publikumot, puhára főzve a húst és a nézőket is.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Szeptember 5. Gyerekek gyűrűjében

Ünnepélyes iskolaátadó és tanévnyitó Ráckeresztúron. Az összességében 914 millió forint forrásból megvalósuló beruházás – 16 tanterem, szaktanterem, közösségi tér és ebédlő – a jövőbe fektetett, így 350 diák kezdhette meg a tanévet kényelmes, 21. századi körülmények között a Petőfi Sándor Általános Iskolában.

Szeptember 6. Lepsény díszpolgárai

Hangulatos borospince, gyönyörű leanderek és egy házaspár. A történet megtöltene nem egy, hanem több könyvet is. A Májer házaspár világában mindenki pedagógus, és a közösségben játszott szerepük olyan, mintha éppen egy jól komponált szimfóniában lennének karmesterek. Nem gyakori, hogy egy családban négy díszpolgár is van, de a Májer család ebben is egyedülálló. Májer Istvánné Ágnes idén augusztusban negyedikként kapta meg a címet szülei és férje, Májer István után.

Szeptember 8. Seuso-megálló a Sárvízen

Szabadbattyán gazdag történelmi örökséggel rendelkezik, s teret ad egy rendkívül ambiciózus turisztikai projektnek. A maroknyi civil csapat összefogva, egy 5–10 éves terv keretében kívánja megvalósítani a gondolatot, amely a Gorsium Régészeti Parkot, a kerékpárútvonalakat és a vízitúrákat ötvözi, de a lényeg a szabadbattyáni Seuso-megálló. A program fókuszában a Sárvíz folyó és annak természeti, régészeti látványosságai szerepelnek. A hajók a római őrnaszádok kicsinytett másai, amelyekkel az élmény még autentikusabbá válik.

Szeptember 8. Milliárdok civileknek

Októberben nyílik a civil szervezetek támogatását szolgáló Nemzeti Együttműködési Alap következő, rekordnagyságú összeget (14 milliárd forint) tartalmazó, 2024-es ablaka – jelentették be az országos tájékoztatón, Székesfehérváron, a vármegyeházán.

Szeptember 9. Megújult a 40 éves összekötő út

A Magyar Közút beruházásában 824,2 millió forint értékű hazai forrásból megújult az Iváncsát és Pusztaszabolcsot összekötő út 5,3 kilométeres szakasza, az M6-os autópálya csomópontjától a kisváros irányába.

Szeptember 11. Tragédia a repülőnapon

Ketten meghaltak, hárman égési sérüléseket szenvedtek a börgöndi repülőnapon. A helyszínen lévők csak annyit láttak, hogy a Trojan típusú repülőgép forduló közben megbillent, elveszítette sebességét, és lezuhant. Ketten ültek a repülőgépben, esélyük sem maradt a túlélésre, hiszen a gép felrobbant.

Szeptember 16. Bokrétaünnep

Elkészült, elérte a legmagasabb pontját Székesfehérváron a Szent György kórház új tömbjének szerkezete, így a hagyományoknak megfelelően elérkezett a bokrétaünnep ideje. Bucsi László, a kórház főigazgatója összefoglalta a projekt munkálatait. A 16 milliárd forintos kormányzati támogatással megvalósuló 112 ágyas új épületet várhatóan 2024 második negyedévében adják majd át.

Szeptember 20. A grófnő látogatása

Gróf Nádasdy Pál és felesége, Augner Antónia Lepsényben élt és gazdálkodott a második világháború előtt. A grófkisasszony, Borbála felhőtlen gyermekkora hamar tovatűnt, előbb a háború borzalmai, majd az új hatalom következetes rombolása keserítette a mindennapokat – gróf Nádasdy Borbála erről is mesélt Nádasdladányban.

Szeptember 25. Demján Sándorra emlékeztek

Demján Sándorra, a legendás üzletemberre emlékeztek születésének 80. évfordulója alkalmából és abból az alkalomból, hogy három éve parkot neveztek el róla, és szobrot avattak Sárszentmihály kapujában, a Masterplast székháza előtt. Sárszentmihályi székhellyel működött egykor, a hőskorban a Gorsium ÁFÉSZ.

Fotó: V. Varga József

Szeptember 27. Van-e vaj a Füle mögött?

A Fejér Megyei Hírlap szerkesztőségének vidám ajánlatai, intelmei: Tegyük asztalossá és fessük feketére Székesfehérvárt! Kicsinyítsük le Nagyvenyimet! Szökkenjünk Szárba! Nézzük meg, van-e vaj a Füle mögött! Nagylók befogása, és közös idomítása. Telepítsünk Seregélyesre darukat, és nevezzük át Darvasra! Miután elmentünk a boltba kenyér’, menjünk el Isztimér is! Gasztropercek a pincéknél: Etyek vagy ne Etyek? A Vereb is madár! Kislángon soha nem ég oda az étel.

Szeptember 27. Hetven baleset egy hét alatt

Az egyenruhások az év 38. hetében, Fejér vármegyében, 58 anyagi kárral végződő és 12 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek. Az utóbbiak közül 4 végződött könnyű, 7 súlyos sérüléssel, 1 illető életét vesztette. A rendőrök 9 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból.

Szeptember 30. A díszvendég Novák Katalin

Nagyszabású ünnepségen emlékeztek meg a 175 éves Magyar Honvédség születéséről a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhelyen. Novák Katalin köztársasági elnök és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is tiszteletét tette a megemlékezésen.