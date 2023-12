A csoport célja rendkívül egyszerű: a tudatosság jegyében a háztartásokban (magánszemélyeknél) bármilyen okból megmaradt, emberi fogyasztásra maradéktalanul alkalmas élelem, gyümölcs, zöldség, tartós élelmiszer, ebéd vagy vacsora ellenérték nélküli felajánlása más magánszemély(ek) részére. Vagyis, ahogyan nagy­anyáink falun átkiabáltak a szomszédba, hogy „Marikám, maradt egy kis paprikás krumpli ebédről, átvigyem?”, úgy most a közösségi média erejét kihasználva mentik meg az enyészettől az ételeket. Egyféle közösségépítésként is felfogható, hiszen ebben a csoportban nem „ciki” sem felajánlani, sem elfogadni ételt, nem a rászorultság, a szegénység jele, ha valaki felajánl vagy elfogad, hanem a tudatosságé, hogy ne a kukában végezze az étel. Ezért is lett a csoport mottója: Ne etesd a szemetest!

Náluk nincs olyan, hogy én nem merem felajánlani, és nincs olyan, hogy nem merem elfogadni. Ez csak úgy működik, hogy én szívesen adom neked, és te szívesen viszed. Nem tartoznak egymásnak magyarázattal. Köszönöm szépen, és fogyaszd egészséggel! – ennyiről szól a történet, tudtuk meg.

Jelenleg 22 magyarországi városban dolgoznak azon, hogy átformálják a szemléletet, és meggyőzzék egymást, hogy a még ehető étel ne landoljon a szemetesben. Most 1400 fölött van a létszám a dunaújvárosi csoportban. Szabados Kinga Hollandiában él már hat éve, ott ismerkedett meg ezzel a környezettudatos szemlélettel.

– Nekem ez teljesen új volt. Egyébként olyan családból származom, ahol a neveltetésünk lényege volt, hogy figyeljünk nagyon arra, hogy ne pazaroljunk. Nem egy személyben szeretném a bolygót megmenteni, de ha egy picivel mindenki hozzájárul, akkor sok változást lehetne elérni. Jött az ötlet, hogy ha itt működik egy ilyen élelmiszermentő csoport, akkor otthon is meg lehet csinálni. Ez annyira hiánypótló volt szerintem, ilyet soha sehol nem láttam, pedig nagyon aktívan próbálok a közösségi médiában mindenhol képben lenni. A szülővárosomban, Kazincbarcikán jött létre az első csoport, és utána elkezdtem „házalni” más helybeli csoportokban, hogy próbáljam terjeszteni a hírét. Valahol bejött, van, ahol nem. Van, ahol nem engednek be a csoportokba. A dunaújvárosi, a kazincbarcikai, a Budapest XIX. kerületi például nagyon-nagyon jól működik. Ez a három csoport önműködő lett éppen azért, mert támogatást kaptam a helybéli más csoportokban – mondta Kinga.

Az élelmiszer kényes dolog. Hogy lehet megvédeni attól, hogy ne csússzon bele egy romlott étel? – kérdeztük, amire Szabó Tímea azt válaszolta, minden esetben kérnek képet a poszthoz.

– Csak olyan ételt ajánlhatnak fel, amit ők is elfogyasztanának. Ez alapelőírás, ezt mindenkinek tudnia kell. Ezért például gyógyszereket, vitaminokat meg hasonlókat nem is engedünk – tette hozzá.

