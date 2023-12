Az Országos Meteorológiai Szolgálat feljegyezett mérései – amelyek az 1870-es évek óta léteznek – azt mutatják, hogy 1900 óta összesen kilenc alkalommal volt fehér a karácsony országosan: 1915-ben, 1923-ban, 1938-ban, 1956-ban, 1969-ben, 1981-ben, 1995-ben, 2009-ben és 2010-ben. 2009 és 2010 ráadásul unikumnak is tekinthető, mert először fordult elő, amióta feljegyzik az ilyesmit, hogy két egymást követő évben is havas volt az ünnep. Ugyanakkor ezekben a jelzett években csak egyszer történt meg, hogy karácsony mindhárom napján legalább 5 centiméteres hó fedte a tájat, míg olyat, hogy a 30 centimétert is meghaladta a hó vastagsága az ünnepek alatt, szintén csak egyszer, 1935-ben jegyeztek fel. És állítólag karácsony végére ebből is elolvadt úgy 5 centiméternyi. Utoljára 2002-ben fordult elő, hogy december 24-én este országrésznyi területet borított hótakaró. Az országrésznyi viszont nem egész Magyarországot jelenti.

Péntekről szombatra virradó éjszaka a Dunántúlon több helyen is havazott, volt, ahol még aztán szombaton is és a Móri árok Vértes felöli oldalán a tíz centimétert is meghaladta a leesett hó mennysége. Sokan biztosan reménykedni kezdtek, hogy idén akkor mégis fehér karácsonyunk lesz, bár a már említett Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a lehullott hóréteg várhatóan olvadozni fog - a magasabban fekvő területeken talán megmarad – és mivel szombat éjszaka enyhülni kezd az idő, a csapadék intenzitása meg csökken, ezért vasárnapra esőbe vált a csapadék halmazállapota. Ez vélhetően azt jelenti, hogy ami lesett, az a legtöbb helyen úgy megy, ahogy jött. De persze, ahogy mondani szoktuk, a remény hal meg utoljára és hát esély mindenre van! A matematikusok szerint még a lottó ötösre is. Az más kérdés, hogy az esély nagysága matematikailag, azaz számokban kifejezve olyan kicsi, hogy az a való életben már nullának számít.

De álmodozni azért lehet! Ahogy Bing Crosby tette azt híressé vált dalában, amely 1942-ben született és 11 hétig vezette a Billboardot, az amerikai zenei magazin slágerlistáját és a mai napig minden évben sok helyen felcsendül a világban karácsony közeledtével.

„I’m dreaming of a white Christmas…”