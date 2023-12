Talán még emlékeznek a kedves olvasók, nézők arra az elképesztően döbbenetes videófelvételre (de ha nem, itt megnézhető), amelyben jól láthatóan kegyetlenül ver, tapos és rugdos egy kutyát valaki az utcán. Az eset Székesfehérváron történt, mely után a szemtanúk nem nyugodtak: a rendőrség mellett a Fema Állatmentő Egyesülethez fordultak, hogy segítsenek kimenteni a kutyát a gazdától, akinél ott hagyták a megvert jószágot a hatóságok. Az állatmentők nem tétlenkedtek, kisebb rábeszélés után meg is kapták a kutyát, amely örömmel tartott velük.

Mint kiderült, a jack russel terrier a Bányató fekete hattyúját támadta meg, amely el is pusztult ezután. Ezért kapta a büntetést az állat. A kiskutya egy hétig volt rehabilitáción, melynek során testi és lelki vizsgálatokon is átesett – árulta el a feol.hu-nak Turczer Edina, a Fema vezetője. Az állatorvos megállapította: a kutyának egy csontja sem tört el. Az eb törzskönyves volt, így eredeti tenyésztőjéhez is eljutottak, aki visszavette az állatot. Úgy tudjuk, azóta külföldi örökbefogadóhoz került a kutya.