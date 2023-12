Schmidt Ádám felidézte, hogy ami két éve lehetetlennek tűnt, az az összefogásnak és az áldozatos sárbogárdi munkának köszönhetően mára valósággá vált. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy a legnagyobb kihívás ma, hogy a fiatalokat és az időseket megszólítsák a sport által, ezért – véleménye szerint –, akkor lesz teljes értékű az átadott sárbogárdi sportcsarnok, ha reggeltől estig tele lesz élettel, az óvodásoktól iskolásokon át az idősekig meg tudja szólítani a környéken élőket. Kitért arra is, hogy a sport által mindenkinek jobb élete lesz, ezért elsődleges feladata az új sportcsarnoknak, hogy megszólítsa az embereket a sport nyelvén.

Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője az ünnepi eseményen Jókai Mór ­szavait idézte. Eszerint, csak az ­tudja, meddig mentünk, aki látta, honnan indultunk el. Varga Gábor arról beszélt, hogy Sárbogárd és a térség évtizedes álma volt e sportcsarnok, amely egy egyedi Kormánydöntésnek köszönhetően mára elkészült és így egy olyan sportközpont alakult ki a városban a szomszédos uszodával és futballpályákkal együtt, amely valamennyi sportág otthona lehet és amellyel sok gyermek és szülő, egy térség álma, régi vágya teljesült be. A térség országgyűlési képviselője emlékeztetett, hogy Magyarország Kormánya elkötelezett az egészséges életmód terén, ami tetten érhető Dél-Fejérben is, hiszen az elmúlt évtizedben sorra újultak meg óvodai és iskolai tornaszobák, tornatermek, továbbá két uszoda is épült.

Sükösd Tamás, a város polgármestere a szalagátvágást követő pohárköszöntőjében Kemény Dénes szavait idézve elmondta, hogy a kapufa éle igazságos, és annak pattan befelé a labda, aki a hétköznapokban többet tett a siker érdekében. A városvezető az öröm és hála hangján szólt a jelenlévőkhöz és mindenkinek megköszönte, aki valamilyen módon hozzájárult a sárbogárdi álom megvalósulásához.

Bruttó 2,287 milliárd forintból, százszázalékban állami támogatásból épült meg a Sárbogárdi Városi Sportcsarnok.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóanyag szerint, a sportcsarnok tervezése 2013-ban kezdődött, míg a kivitelezés valamivel több mint egy év alatt zajlott le. A létesítmény a legkorszerűbb felszereléssel lett ellátva, és napi szinten több száz gyermek használja majd a helyi és a környékbeli sportegyesületeivel együtt. A beruházás több mint két milliárd forintba került és a magyar Kormány támogatásával valósult meg, százszázalékosan állami forrásból.