Ahogy korábban hírt adtunk róla, Bakonykútiban nagyjából 5-7 évente cserélik azt a szivattyút, ami az egész települést ellátja ivóvízzel, méghozzá a falu saját kútjából, mely a Bakony alatt rejtőző karsztvíz egyik forrását rejti. Az eddig szolgáló szivattyú majdnem másfél évtizede látja el feladatát és bár még most is működőképes, az önkormányzat és a vízközmű szolgáltató tanácsosnak látta időben és tervezetten kicserélni azt, nem várva meg a már sokat dolgozott a szerkezet meghibásodását.

–Két napra volt tervezve ez a szivattyú csere és kút diagnosztika, ennek ellenére reggel kezdtek a szakemberek és este be is fejeződött a munka, melynek végén újra normalizálódott az ivóvízellátás. Én a javítás másnapján a velencei üzemigazgatót és a művezetőt, aki irányította a munkálatokat és köszönetet mondtam nekik azért a munkáért, amit elvégeztek településünkön. Reggel nyolckor nekiálltak szakadó esőben, a 0 fokhoz közeli hőmérsékletben, és egészen este 10-ig dolgoztak az emberek, hogy a két nap helyett csak egy napig legyen vízkimaradás Bakonykútiban. Közben természetesen a lajtos kocsi folyamatosan biztosította az ideiglenes vízellátást–mondta Marics József, polgármester.

A nyár folyamán a kútterület egy kedves, fákkal védett tisztás

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A dupla műszak alatt a kútdiagnosztikát is elvégezték, ami szándékosan erre az időszakra ütemeztek, nem véletlenül.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

–A kútdiagnosztikához mindenképpen ki kell venni a szivattyút, és a hozzánk érkező szakemberek most kihasználták a lehetőséget. Erre a vizsgálatra azért van szükség, mert a Bakonyban a karsztvíz szintje folyamatosan változik, ingadozik. Emiatt van például az, hogy a bodajki tóban is hol megjelenik, hol eltűnik a víz. Fontos volt megnézni azt is, hogy milyen a vízoszlop a kútban, és hogy milyen a vízhozam. A vizsgálat eredménye szerint továbbra is teljesen biztonságos a saját kutunk, mennyiség és minőség tekintetében is.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Mint megtudtuk, a ködös, párás, esős időben végzett munka nem volt könnyű, sőt már a megkezdése sem, ugyanis a szivattyút kiemelő darus kocsit is úgy kellett behúzni a helyszínre, mert saját lábán, pontosabban kerekein nem tudta megközelíteni a kútfejet. A nehézségek ellenére a DRV dolgozóinak áldozatos munkájának, és az általik vállalt dupla műszaknak köszönhetően minden háztartásba eljut a kristálytiszta bakonyi karsztvíz. Remélhetőleg az új szivattyú hamarosan a Szabadság utca tetején, vagy más magaslatra megálmodott, tervezési fázisban lévő víztornyot is táplálja majd.