A Városi Piac emeletén mutatták be a takarítószemélyzet legújabb tagját, egy robotot, amely már fel is térképezte magának a tisztítandó területet.

–A városgondnokság eddig is nagy szerepet vállalt az innovációban, és bár eddig csak a parkfenntartásról, de mostantól a takarítás területén is elmondhatjuk ezt. Van már három fűnyíró robotunk és mostantól lesz egy 14.5 millió forintos takarítórobotunk is. Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogy tud majd beállni a csatasorba, és bízunk abban, hogy sokat tud majd segíteni az épülettakarítók munkájában–mondta Bozai István, a városgondnokság vezetője.

–Az első robotunk, amit próbaképpen szereztünk be, a Városi Piac területét fogja takarítani az első időszakban. A nyílt tereket, a közlekedési útvonalakat, a folyosókat, teljesen önállóan fogja tudni a zárást követően feltakarítani, ismertette a robot feladatát Keresztes Gábor, létesítmény fenntartási divízióvezető.

Mint megtudtuk, ez egy 50 cm-es tisztítószélességű, teljesen autonóm takarítógép, ami az előre felvett és feltérképezett területen belül önállóan be tudja járni a teret, és majdnem 5 centi közel tud menni a falhoz. Az eszköz töltőállomása nem csak árammal tölti fel a robotot, hanem tiszta vízzel is, emellett leszivattyúzza róla a szennyvizet, ezáltal minimális emberei beavatkozást igényel. A hatékonysága, alapossága is kiemelkedik a hagyományos eszközökhöz képest, arról nem beszélve, hogy ünnepnapra, estére való tekintet nélkül fog tudni dolgozni.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

–Ez az első ilyen, és az irodaházakba nem is lenne jó egy ekkora berendezés., de ha ezen a területen beválik, akkor például az uszodában elképzelhető, hogy ,megállná a helyét egy. Sorra vesszük a szóba jöhető területeket, és ahol hatékonyan alkalmazható, éppúgy mint a parkfenntartás esetében, ott majd alkalmazzuk–mondta Bozai.

–Információim szerint Székesfehérvár az első önkormányzat Magyarországon, mely a robotizáció felé halad, de persze vannak cégek is Fehérváron, akik érdeklődnek az ilyen jellegű fejlesztések iránt. Több helyen is folynak tárgyalások, tesztek, bemutatók. Beüzemelés előtti állapotban vagyunk és a bizalom mellett mi egy teljes körű támogatást is nyújtunk, ami kiterjed a garanciára és a szervizelésre is–mondta Földes Péter, a Prex Robot ügyvezető igazgatója.

A masina egy óra alatt hozzávetőlegesen 800 négyzetméter területet tud feltakarítani, így lesz teendője a közel 5 ezer négyzetméteres piacon. Ha barmi történik vele, például éjjel felborul, azonnal jelez, hiszen van 4G elérhetőség a piaciban is, amelyben SIM kártya van. A gép kezelését a piac csoportvezetői már elsajátították, így mostantól a fizikai állomány és a robot közösen tevékenykedhetnek, mert jól kiegészíti a meglévő, kiképzett takarítókat.