Aki angyalbatyut készítene egy nehéz sorsú gyermeknek, hogy neki is ünnep legyen a karácsony, december közepéig még megteheti. Így járjon el, ha ajándékozni szeretne!

Keressen egy jó állapotban lévő, üres dobozt és döntse el, hogy fiúnak vagy lánynak, illetve milyen korosztályúnak küldene ajándékot! Ennek megfelelően töltse meg a dobozt játékkal, könyvvel, édességgel, bármivel, aminek az Ön által kiválasztott nemű és korú gyermek örülne! Ne tegyen a dobozba romlandó, törékeny vagy folyékony ajándékot, illetve használt ruhaneműt, viszont az ajándékok mellé küldhet kedves üzenetet is!

A dobozt lehetőleg úgy csomagolja be, hogy ne csak szép, de szállítható is legyen és ki is lehessen nyitni. Ne ragassza le, csak kösse át szalaggal. A biztonsági ellenőrzés miatt a csomagok átnézésre kerülnek, illetve a Karitász önkéntesei egy-egy plusz ajándékot még hozzátehetnek (pl. édesség, naptár…stb.). A dobozra jól láthatóan írja fel, hogy milyen korú lánynak vagy fiúnak szánja az ajándékot, pl.: „10 éves fiú″ vagy „6 éves lány”. Ha nincs doboza, vagy nem tud egy gyermeknek korosztályának megfelelő csomagot összeállítani, úgy is elviheti az ajándékba szánt dolgokat a gyűjtőpontra. A csomagokat az egyes átvevőpontoknál megjelölt napokon, időintervallumokban és határidőig lehet leadni. Az összegyűjtött ajándékokat a Katolikus Karitász országos önkéntesi hálózatán keresztül juttatják el a gyermekekhez még az ünnepek előtt.

Fejér vármegyében az alábbi helyeken lehet cipősdobozba csomagolt ajándékokat leadni:

Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász Központ

8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28. a

Karitász Ház

8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28.a

munkanapokon: 8:00-16:00

gyűjtés zárul: december 18.

Albetti Kft.

8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc utca 47.

munkanapokon: 8:00-20:00

gyűjtés zárul: december 15.

Bicskei Római Katolikus Plébánia

2060 Bicske, Hősök tere 1.

szentmisék alkalmával

gyűjtés zárul: december 18.

Székesfehérvár-Öreghegyi-Plébánia

8000 Székesfehérvár, Budai u. 224.

hétfő-kedd és csütörtök-péntek: 8:00-11:30 és 13:00-16:00

gyűjtés zárul: november 27-december 17.

Krisztus Király Templom

2400 Dunaújváros, II. János Pál pápa tér 1.

szerda 15:00-17:30

gyűjtés zárul: december 10.