Iván Géza református lelkész, a FEOL.hu-nak adott beszámolójában elárulta, hogy az iskolában idén háromféle gyűjtési akció is zajlik, amelyek nemcsak a helyi közösség, de a távolabbi rászorulók megsegítését is célozza.

A Református Szeretetszolgálat dobozai

A többéves hagyományhoz híven, az iskola tantermeiben és a helyi református templomban elhelyezett, nagy adománygyűjtő dobozokba tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási eszközöket gyűjtenek. A diákok és a közösség tagjai itt adhatják le adományaikat, amelyeket december 15-én - mint minden évben - a Református Szeretetszolgálatnak adnak át, akik már jól tudják, hol van a legnagyobb szükség az összegyűjtött holmikra. Emellett az iskola tantermeiben pénzadományos dobozokat is elhelyeztek, hogy anyagi támogatással is hozzájárulhassanak nem csak az ország határai belül, de a Kárpát-medence szerte élő, legrászorultabb családok karácsonyához is.

Sulizsák Program: A gyűjtés új dimenziója

Az idei év újdonsága, hogy az iskola csatlakozik a "Sulizsák" elnevezésű programhoz, ahol a befolyt összeg az osztályok kasszáját gazdagítja majd. A diákok és a szülők használt ruhákat, cipőket és táskákat ajánlhatnak fel. A szervező cég, a sulizsak.hu, biztosítja a szükséges zsákokat a gyűjtéshez. Minden kilogramm felajánlott ruházat, táska után 50 forint jár, ami azt jelenti, hogy ha egy osztály például 600 kilogrammnyi ruhát gyűjt, 30 000 forinttal gazdagodik az osztály kasszája.

Amit elfogadnak és amit nem

A gyűjtés során fontos megkülönböztetni, hogy milyen tárgyakat tudnak elfogadni. Elfogadott elemek közé tartoznak a női, férfi és gyerek ruhadarabok, összepárosított cipők, kézitáskák, sapkák, kalapok, sálak, fehérneműk, zoknik, lepedők, függönyök és törölközők. Azonban nem áll módjukban paplanokat, takarókat, párnákat, szőnyegeket, szakadt vagy koszos ruhadarabokat, munkaruházatot, textil darabokat és nem kész ruhákat fogadni.

Felhívás és előkészületek

A gyűjtés pontos napja még nem ismert, de addig is mindenkit arra buzdítanak, hogy otthon készítsék elő az adományozni kívánt holmikat. A gyűjtés napján “osztálycímkézett” zsákokban kerül sor a mérlegelésre. A gyűjtésből származó összeg azután az összegyűjtött mennyiségnek megfelelően kerül elosztásra és folyik az osztályok saját kasszájába.

Együtt a közösségért

A gyűjtőakciók nem csupán anyagi segítséget jelentenek a rászorulóknak, hanem egyben a Tinódis diákok közösségi szellemét és önzetlen hozzáállását is tükrözik. Az adventi időszak így nem csak a várakozásról, hanem az adakozásról, a közösségi felelősségvállalásról és az összefogás erejéről is szól az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskolában.