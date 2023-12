A rossz idő ellenére is megtelt a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ díszterme érdeklődőkkel, sokan gondolták úgy, hogy egy ilyen találkozóra érdemes elmenni és ott lenni. Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője köszöntötte az előadót és a résztvevőket a politikai esten, melynek fő témáját a 16. nemzeti konzultáció adta. Orbán Balázs szavait idézve Tessely Zoltán emlékeztetett: – A szuverenitás soha nem az ország méretétől függ, hanem a benne lakó emberek elköteleződésétől. És én úgy gondolom, hogy Pannónia Szívében, így Martonvásár környékén is, a magyar emberek elkötelezettségét nem lehet megkérdőjelezni, ők nem szeretnének olyan szabadságjogokat kiadni a kezükből, amiért manapság zsarolnak bennünket az Európai Unióban – mondta a képviselő, aki hozzátette azt is, hogy társadalmi összefogásra van szükség Magyarország szuverenitásának megvédése érdekében, erről szól a nemzeti konzultáció.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumi elnöke az előtte szólóhoz kapcsolódva kulcsfontosságúnak nevezte a „szuverenitási konzultációt”. Véleménye szerint, ha meg akarják őrizni Magyarország békéjét, biztonságát, gazdasági fejlődését, akkor a szuverenitás iránti támadásokat el kell hárítani. A politikai igazgató szerint pedig ehhez a Kormánynak minden eszköz a rendelkezésére áll, ám fontos, hogy a népakarat erős kinyilvánításával is üzenhessenek az EU-nak, hogy a magyar emberek igen is kiállnak hazájuk szuverenitása mellett. Mint mondta, a Kormány álláspontja egyértelmű: elutasítja az Európai Unió vezetésének törekvéseit arra, hogy hazánk érdekeivel ellentétes intézkedéseket kényszerítsen ránk és továbbra is Magyarország dönthessen gazdaságát és biztonságát érintő kérdésekben, legyen szó migrációról, vagy Ukrajna felfegyverezéséről. Hangsúlyozta: Magyarország a béke és a tűzszünet pártján áll, mert ez az egyetlen megoldás! Orbán Balázs előadásában kiemelte azt is, hogy az uniós források visszatartása ellenére sikerült megvédeni a nyugdíjakat és a családtámogatásokat, sőt továbbra is a magyarok fizetik a legalacsonyabb rezsit, mindemellett pedig aki szeretne, az tud is dolgozni Magyarországon, ahol a legnehezebb időkben is rekordokat dönt a magyar munkaerőpiac. A politikai igazgató a mindenkinek gondot okozó inflációt is megemlítette, amelyet a Kormánynak sikerült letörnie, így teljesíttette abbeli vállalását is, hogy egy számjegyűre csökkentette az inflációt, 2024-ra vonatkozóan pedig kiemelte: gazdasági növekedés van kilátásban.

Az előadást követően Horváth Bálint, Martonvásár alpolgármestere kérdezte a miniszterelnök politikai igazgatóját, melynek során Orbán Balázs két könyve került fókuszba: A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye, valamint a Huszárvágás című alkotása. Utóbbiból egy kis részlet: „A feladat, amely Magyarország előtt áll, épp egy ilyen huszárvágást követel meg. Napjaink világa leginkább egy hatalmas csatamezőre emlékeztet, ahol a nagy hadseregeken a zűrzavar lett úrrá, az egymással szemben álló tábornokok pedig a megváltozott körülmények között igyekeznek újrarendezni a sorokat. [...] Azoknak a kisebb nemzeteknek, amelyek a saját kezükbe akarják venni a sorsukat, nem marad más választásuk, mint kreatív merészséggel elébe menni a dolgoknak. A Huszárvágás olyan stratégiát kínál Magyarországnak, amely lehetővé teszi, hogy úgy reagáljunk a jelen nagy kihívásaira, hogy közben saját különleges erősségeinkre építünk – merész fellépéssel meglepjük a többieket, és magunkhoz ragadjuk a kezdeményezést.”