– Minden évben megrendezzük a karácsonyi ünnepséget, nálunk az is hagyomány, hogy otthonban élő gyermekeket hívunk, vendégül látunk – mondta a FEOL-nak Janicska Judit, az esemény szervezője a Kultúra Házában. – Csillámtetkó, színes hajfonás és kézműves foglalkozás várta őket, ahol kis kerámiákra lehetett festeni. Az Apolló színház előadásában láthatták az érdeklődők Dickens Karácsonyi ének című művét, zenés mesejátékát, utánuk a Barátok zenekar minikoncertje szórakoztatta látogatóinkat az aulában, majd Gájer Bálint fellépése kezdődött el. Falusias, vidékies ízekkel, teával, kürtös kaláccsal vendégeltük meg a székesfehérvári Befogadlak Baptista Gyermekotthon lakóit és a pákozdi gyerekeket, mielőtt Angyalka mindenkinek névre szóló ajándékot is adott.

A Barátok zenekar karácsonyi énekkel, zenével szórakoztatta az ünnepség vendégeit

Fotó: Kricskovics Antal

A forgatagban felbukkant Kardos Ádám polgármester is.

– A minap lehullott hó elég sok munkát adott nekünk – ismerte el a településvezető. – Néhány nappal korábban az utak nagy részét sikerült kijavítanunk, a kátyúkat betemettük, nyilván a téli csapadék miatt ezt a feladatot majd újra el kell végeznünk, miután enyhül az idő. Idén még a szociális tüzelőt is ki kell hordanunk, de megelégedéssel gondolhatunk vissza az év során elért eredményeinkre. A bölcsőde-beruházást sikerrel zártuk, mint ahogyan a sportöltöző felújításának is örülhetünk, amit a Magyar Kézilabda Szövetség 50 milliós támogatásából valósíthattunk meg. A műszaki átadás előtt vagyunk, néhány napon belül ez megtörténik és az öltözőt birtokba vehetik a sportolók. A Pipacsos lakóparkban azért építhetünk egy kis pályát, mert a Magyar Kosárlabda Szövetségtől három palánkot kaptunk, az egyiket ott, egy közel negyven négyzetméteres térkőfelületen állítjuk fel, kettőt pedig a sportpályánál helyezünk el. Egy másik fejlesztésről is beszámolhatok: az egyik autóbuszvárót sikerült bővítenünk, ott a munka az év első felében folytatódik. Rövidesen mennyiségtől függetlenül térítésmentesen elszállítjuk a lakosság által összegyűjtött zöldhulladékot, december 11-én, reggel hét óráig kell mindenkinek kihelyeznie az átlátszó zsákokat, egyetlen kézzel megemelhető módon. Amint engedi az idő, közel ötven gödröt ásunk majd ki, oda kerülnek majd az Újszülöttek Fái.

A helybéli gyerekek idén is együtt örültek a székesfehérvári otthon lakóival

Fotó: Kricskovics Antal

Minap közmeghallgatás volt az elmúlt év munkájáról, a beszámoló után kérdezhettek az érdeklődők. Az alkalomra elég kevesen voltak kíváncsiak, Kardos Ádám reményei szerint azért, mert a pákozdiak elégedettek lehetnek az önkormányzat munkájával, így aztán a fórum amolyan beszélgetéssé alakult át a bölcsődéről, az új homlokrakodóról, a költségekről, a sportpályáról, az utak és a járdák állapotáról.

– Mindig igyekszünk az utakat elfogadható állapotban tartani annak ellenére, hogy tudjuk, a zúzalékkal való útjavítás csak átmeneti megoldást hoz, az első csapadék után ezt a munkát mindig kezdhetjük elölről. De amíg nem tudunk aszfaltozni, nem tehetünk egyebet – jegyezte meg erről a polgármester.

A karácsonyi ünnepség legjobban várt vendégei a székesfehérvári Befogadlak Baptista Gyermekotthon lakói voltak.

– A pákozdiaknak köszönhetően harminc gyermeket hozhattunk el az ünnepségre – mondta örömmel Köbli Kitti, az intézmény vezetője. – Fodrászkodtunk, megnézhettük a színházi előadást és nagyon hálásak vagyunk az ajándékokért. Több alkalommal jártunk már itt, a Kultúra Házában, ahol mindig tematikus programokban vehettünk részt. Nagy köszönet mindenért! Szerencsére nálunk az otthonban az ünnepi időszak tele van programokkal, az adományozóktól nagy számban kapunk mindenféle finomságot, idén még mozielőadás is szerepelt a meglepetések között.