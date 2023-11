Sükösd Tamás polgármester megkeresésünkre elárulta, hogy már csak az utolsó simítások vannak hátra a Sport utcai létesítményben és reményei szerint, még ebben a hónapban ünnepélyesen is átadhatják, az általa űrtechnológiás multicsarnoknak nevezett monstrumot. A több mint 2 milliárd forintos beruházással, állami támogatásból felépült 400 néző befogadására alkalmas épület, tökéletesen illeszkedik a sporttelep és az uszoda környezetébe. Ahogy igazi sportszeretőként fogalmazott, őrületes munkájuk van benne, amely az 5-ös választókerület egyik legfontosabb sportkomplexuma, hiszen eddig nemcsak NB-s szintű terem nem volt eddig, hanem szabványos pálya sem a régióban.

Kiszolgáló helyiségek is helyet kaptak a sportcsarnokban.

Fotó: Békési József

– Fantasztikus létesítmény, amelyet már nagyon régóta vár Sárbogárd. Egy hosszú út végén járunk és már csak az utolsó simítások vannak hátra, úgynevezett tesztidőszakban vagyunk. A beruházás előkészületi munkálatai még 2015-ben megkezdődtek, míg a beruházás kivitelezése, gyakorlatilag egy évig tartott. Igazán büszkék lehetünk a sportcsarnokra Sárbogárdon és Dél-Fejérben is, amely nemcsak a különböző sportoknak – kispályás foci, kézilabda, kosárlabda, röplabda, egyebek – otthona lesz, de rendezvénycsarnokként is működhet. Kvázi, közösségi térként, rendezvénycsarnokként is működhet majd. Természetesen az erről szóló egyeztetések már megkezdődtek az egyesülettel, akiknek jutányos, elérhető áron igyekszünk bérbe adni a küzdőteret – mondta a polgármester.

Kérdésünkre, hogy igazak-e az arról szóló hírek, hogy hamarosan az erősemberek itt feszülhetnek egymásnak december elején, határozott igennel válaszolt, bár azt hozzátette, hogy még azt meg kell vizsgálniuk a Strongwoman Liga szervezőivel és a kivitelezőkkel együtt, hogy a megmozgatott elképesztő tömegek teherbírására alkalmas-e a padlózat.

A sárbogárdi sportcsarnok kívülről, az esti fényben.

Fotó: Békési József

Az épület energetikai megoldásairól szólva a polgármester kiemelte, hogy gázfelhasználás egyáltalán nem lesz az épületben, zöldenergiát használnak, amelynek üzemeltetése, bízik benne – főleg a mai árakhoz képest – rendben lesz. Kiemelte azt is, hogy a létesítmény mellett kiegészítő infrastruktúra is létrejött sok száz parkolóval és az odavezető Sport utca is teljesen felújult – tette hozzá.

Beszélgetésünk végén a polgármester elmondta, hogy az átadó mellett, nagyban készülnek a karácsonyváró rendezvényükre, az Adventi Forgatagra, amely december 15-22. között tartják, immáron harmadik alkalommal.