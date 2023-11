A kampány még 2007-ben indult útjára Szlovéniában, melyhez Magyarország valamivel később 2014-ben csatlakozott mégpedig azért, hogy mi is beálljunk a kezdeményezés célja mögé, azaz felhívjuk a figyelmet a mézfogyasztás egészséges táplálkozásban betöltött szerepére és a méhek jelentőségére. A péntek délelőtt tartott Mézes Reggelit a Kodály Zoltán iskola igazgatója Ferschné Várnai Tímea nyitotta meg, aki köszöntőbeszédében kiemelte: – Mind tudjuk, hogy ez a rendezvény nem csak arról szól, hogy megeszünk egy szelet kalácsot egy kis mézzel. Sokkal több ennél, hiszen felhívjuk a figyelmet a méhek fontosságára, élőhelyeik megőrzésére és arra, hogy mennyire fontos szerepet játszanak az egészség fenntartásában –.

Az intézményvezető beszédét követően városunk polgármestere Cser-Palkovics András is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. Mint mondta, nagyon megtisztelő, amikor Székesfehérvár egy országos programnak adhat helyet. Az pedig, hogy ezt a helyszínt a Kodály Zoltán iskola biztosítja külön öröm, hiszen az intézmény az elmúlt időszakban jelentős felújításon esett át. Emellett különleges értéke a város kulturális életének, hiszen a művészeti és azon belül a zenei oktatás több évtizedes múltra tekint vissza az intézményben.

A résztvevő vendégek között volt Nagy István agrárminiszter is, aki szerint a méz az egyik legteljesebb élelmiszer Magyarországon, éppen ezért, amikor mézet fogyasztunk nem csak megédesítjük az életünket, hanem teszünk valamit teremtett világunk minőségének megőrzéséért is, akárcsak az a 20 ezer méhész, aki mindennap teszi a dolgát. – Mézzel teljes az élet és méhekkel teljes a világ. Ma több mint 1000 iskolában, több mint 200 ezer gyermek tanulja meg ezt az igazságot. Nagyon hálás vagyok a magyar méztársadalomnak azért, hogy az Európai Mézes Reggeli napján ennyi gyermekhez viszik el a legteljesebb élelmiszerünket, a természet csodáját, magát a mézet – hallhattuk az agrárminisztertől, aki azt is hozzátette, hogy a boltokban minden hatodik élelmiszer a méhek munkájának köszönhető.

Beszédet mondott még Borszéki Eszter Viktória, a 2023-as év mézkirálynője, aki úgy fogalmazott, hogy méhészként nagyon elhivatott abban a tekintetben, hogy minél szélesebb körben ismertesse meg a méz és egyéb méhészeti termékek egészségre gyakorolt jótékony hatásait és felhasználási lehetőségeit.

Mészáros Dezső, a Sió-Eckes Kft. ügyvezető igazgatója is szót emelt a rendezvényen, aki leginkább arról beszélt, hogy mekkora segítséget jelent a méhek munkája a gyümölcslé készítésben.

– Egy méh egy nap alatt 1500-2000 virágot poroz be, ha a 2000 virágból 2000 gyümölcs lesz és 1 liter gyümölcslé előállításához 8-10 darab gyümölcsre van szükség, akkor egy méh több mint 200 darab gyümölcslé előállításában segédkezik naponta –.

Szlovéniát a Szlovén Köztársaság nagykövete, őexcellenciája Marjan Cencen képviselte, aki beszédében a méz és a mézkészítés tradíciójának megőrzését hangsúlyozta, ami csakis – mondta – úgy őrizhető meg, ha védjük és óvjuk a méheket. Emellett azt is megjegyezte, örül, hogy Szlovénián túl ez Magyarországnak is ennyire fontos.

A köszöntők és beszédek között a rendezvényen közreműködtek az iskola növedékei, valamint pedagógusai is. Sőt, díjátadásra is sor került, azon tanulókat díjazták, akik a közelmúltban készült grafikai vagy festészeti alkotással elnyerték a zsűri tetszését.

A Mézes Reggelin jelen volt a fentieken túl vendégként Bross Péter, az OMME elnöke és Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója is.